La pluja inunda espais de l'Aeroport del Prat i es treballa per recollir l'aigua que ha entrat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja de les últimes hores ha inundat alguns espais de l'Aeroport del Prat, on a hores d'ara el personal treballa per recollir l’aigua que ha entrat a les instal·lacions. En les imatges difoses a X per diversos usuaris, es constata com l’aigua ha causat goteres i ha negat alguns espais interiors, com passadissos o taulells de facturació, a més de convertir espais exteriors en una piscina. Alguns usuaris han optat per descalçar-se, fins i tot, en haver de creuar algun espai inundat amb la maleta a la mà.

Des d'Aena asseguren que l’aeroport està operatiu, si bé hi ha afectacions per culpa del temporal. Com a mínim, s'han hagut de desviar 12 vols a altres aeroports a causa de les pluges. Almenys dos d'aquests trajectes s'han dirigit a l'aeroport de Girona-Costa Brava i un altre a Reus. Fonts d'Aena han confirmat que els controladors aeris «espaien els vols» a causa de la meteorologia adversa.