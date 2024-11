Els hospitals de Bellvitge, Viladecans, Martorell i Sant Joan de Déu suspenen l'activitat no urgent de la tarda

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'hospital de Bellvitge, el de Viladecans i el de Martorell han suspès l'activitat programada no urgent de la tarda per les conseqüències del temporal de pluja, segons han indicat fonts dels centres i del Departament de Salut.

En el cas de Bellvitge, no es portarà a terme l'activitat programada per aquest dilluns a la tarda per les dificultats d'accés a la zona. Pel que fa a Viladecans, s'ha suspès tota l'activitat ambulatòria i tota l'activitat programa no urgent, incloent intervencions.

D'altra banda, fonts de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, han indicat a l'ACN que s'estan reprogramant les visites previstes per a la tarda i només es mantenen les urgències, les d'oncologia i les diàlisis programades.