La connexió ferroviària entre Barcelona i València queda suspesa fins a nou avís

La connexió ferroviària entre Barcelona i València ha quedat suspesa fins a nou avís i la seva operativa quedarà supeditada a l'evolució de la DANA, segons ha informat Adif. Així mateix, el servei d'alta velocitat entre la capital valenciana i Madrid continuarà suspesa al llarg de tota la jornada. A més, tampoc funcionen els trens de Rodalies al voltant del nucli de València.

D'altra banda, Renfe ha informat que la circulació es troba interrompuda entre Tortosa i València per les adverses condicions meteorològiques i que no es pot gestionar un servei alternatiu per carretera.

La DANA ha causat fins ara mig centenar de víctimes mortals, d'acord amb el darrer balanç, i ha deixat registres de 400 litres per metre quadrat en alguns punts.

Per carretera, diverses vies del País València i Cuenca estan tallades i es registren afectacions a les autovies A-7, A-3, A-35, V-11, V-30, V-31, així com a les carreteres N-3, N-322 i N-330 al seu pas per les localitats de Picassent, L'Alcúdia, Requena, Bunyol Paterna, Alzira i Chiva (València) i a Minglanilla (Cuenca), entre d'altres municipis.

La delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana han fet avui una crida a tots els ciutadans perquè evitin qualsevol desplaçament per carretera a la província de València que ara s'estén també a la de Castelló, tant per motius de seguretat com per mantenir lliures els vials de comunicació perquè puguin ser utilitzats pels serveis d'emergències.

El telèfon d'emergències 112 del País Valencià ha rebut des de l'inici de la DANA 4.325 trucades relacionades amb el temporal.