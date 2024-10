Acusen d'assetjament sexual Eduard Cortés, director de 'Merlí' i 'Ni una más'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La fotògrafa i directora Silvia Grav ha acusat el cineasta Eduard Cortés, director de Merlí, La vida de nadie i Ni una más, d’haver-la assetjat a través de les xarxes durant anys. «Aquest senyor es va passar anys fent-me grooming (assetjament sexual a menors) quan jo tenia 19 i ell 55 (encara tinc les converses), prometent-me ajudar-me professionalment i aquí continua dirigint pel·lícules i sèries a Espanya», ha escrit al seu compte d’Instagram.

A partir d’aquí, Grav ha recollit els missatges d’altres dones que haurien passat per situacions similars: «A mi em va fer el mateix (...) em va entrar amb el mateix, fer-me un càsting... les converses acaben sent sexuals», ha escrit una persona que ha volgut mantenir l’anonimat. «Vaig tenir una mica d'intuïció i mai vaig quedar en persona encara que va insistir. Estic 1000% segura que no soc l'única, quatre anys intentant aproximacions sexuals contínues són un patró, no un cas aïllat», ha escrit Grav a les xarxes i ha animat a tothom que hagi passat pel mateix a escriure-la.