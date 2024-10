Es restableix la circulació per via única a l'R4 i R8 de Rodalies a l'estació de Martorell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La circulació de trens a l'R4 i R8 de Rodalies s'ha restablert per via única a l'estació de Martorell pels voltants de les 11.00 hores d'aquest diumenge, segons ha informat Renfe.

Un tren buit que feia maniobres havia descarrilat en aquesta estació del Baix Llobregat cap a les 09.45 hores i obligava a tallar la circulació de combois. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les estacions de Martorell Central i Rubí.

A l'R4 ja circulen dos trens per hora i sentit en aquest tram, mentre que a l'R8 hi ha transport per carretera entre Martorell i Rubí. Tècnics de circulació d'Adif estan treballant per mirar de retirar el tren afectat.