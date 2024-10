Puigdemont promet «passar a l'ofensiva» i demana convertir Junts en Junts pel Sí

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont promet «passar a l'ofensiva» després d'assumir novament les regnes de Junts en el congrés extraordinari de Calella. Així ho ha assegurat aquest diumenge, després de proclamar-se la victòria de la candidatura única amb el 90,18% dels vots, en què també s'ha conjurat a convertir Junts en «l'eina» que va representar Junts pel Sí el 2015.

Per la seva part, el secretari general reelegit, Jordi Turull, ha recordat una altra «fita» de l'independentisme, la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017, de la qual avui se'n compleixen 7 anys. En aquest punt, ha volgut que «quedi ben clar» que continuen defensant la unilateralitat. I ha enviat un avís al PSOE: «No estem casats amb ningú allà a Madrid. Només amb Catalunya».

En la seva intervenció per videoconferència, Carles Puigdemont ha fet una crida a «sortir de les casernes d'hivern» i de la «resistència» dels últims anys, i preparar el partit i el conjunt de l'independentisme per a recuperar la majoria perduda a les últimes eleccions. «Passem a l'ofensiva, perquè hi ha tot un país que ens està esperant», ha reclamat en el final del seu discurs.

El nou president de Junts ha reivindicat que «farà 10 anys vam construir una eina històrica, Junts pel Sí», i que «mai no s'ha avançat tant com a país com quan vam saber anar plegats». En aquest punt, ha afegit que, «en l'actual etapa, cal enfortir-nos per reprendre el camí de la llibertat efectiva», i que «l'eina que ara li escau és Junts». Ha erigit la formació en l'alternativa independentista al Govern «més espanyolista de la història i més hostil a tota idea de sobirania». Per això ha demanat ocupar la «centralitat»

D'altra banda, Puigdemont ha assenyalat que el conclave extraordinari de Calella suposa un «congrés d'obertura», que avui mateix comencen. «Ens hem de preparar millor, convèncer més gent, molta més gent, adreçar-nos als nostres conciutadans amb una proposta de país amb quatre bigues mestres: nació, progrés, llibertat i independència», ha receptat.

Puigdemont també ha tingut «un agraïment molt especial» per la presidenta sortint, Laura Borràs, a qui ha agraït la seva «generositat». Ha dit no tenir «cap dubte» que és la «persona idònia» per situar-se al capdavant de la fundació FunDem, que «tindrà una molt bona presidenta».

A més de reivindicar Junts, l'expresident de la Generalitat també ha recordat que aquest diumenge es compleixen 7 anys de la declaració unilateral d'independència. «En democràcia els pobles parlen a les urnes i els parlaments, i els polítics i els governs han de respectar aquesta regla sagrada», ha defensat. També ha acusat l'estat espanyol i els seus partits de «treure profit polític i electoral de la repressió».

Turull reivindica la unilateralitat

Turull també ha fet referència a l'efemèride de la declaració unilateral d'independència. I ho ha fet per a assegurar que encara defensen la via unilateral si no hi ha fruit i la vigència de la DUI. «Que quedi clar a tothom», ha etzibat.

De la mateixa manera, el secretari general de Junts ha avisat que «tothom ha de tenir clar», també el PSOE, que s'equivoquen «si es pensen que ens arronsarem al Congrés dels Diputats». Els ha recordat que «no estan casats amb ningú», ni amb les esquerres ni amb les dretes espanyoles, «només amb Catalunya».

«Hem demostrat que tenim un partit fort, consolidat, compacte i mobilitzat i hem demostrat que som l'alternativa», ha assegurat Turull després de tres dies de congrés nacional. «Avui ha de ser el primer dia de la represa. Acaba el congrés de Junts i comença la represa per Catalunya», ha insistit.

Entre els convidats d'altres formacions han assistit al congrés de Junts Xavier Amor i Joaquim Fernández per part del PSC; Josep Maria Jové d'ERC; Andoni Ortuzar i Joseba Egibar, del PNB; Jon Iñarritu, d'EH Bildu, o Ruben Cela, del BNG. També hi ha assistit Xavier Antich (Òmnium), Noemi Zafra (ANC), Antoni Cañete (Pimec), Camil Ros (UGT) i representants de Foment del Treball, CCOO, la Intersindical o Unió de Pagesos.

Una direcció renovada

Carles Puigdemont torna a ser el president de Junts per Catalunya, després que la seva candidatura única hagi rebut el suport del 90,18% de vots de la militància. L'acompanyaran Jordi Turull com a secretari general, Judith Toronjo com a secretària d'organització i fins a un total de 31 càrrecs de l'executiva nacional. La majoria de dirigents no havien format part de la direcció anterior, i són del nucli de màxima confiança de Puigdemont. Amb el congrés nacional de Calella (Maresme), també canvien els equilibris de poder al partit, amb Laura Borràs apartada a la fundació FunDem -si ho ratifiquen els patrons- i els seus afins cedint el pas.

Pel que fa a la resta de l'estructura, Teresa Pallarès serà la secretària de finances. Entre els 21 vocals hi haurà els caps de llista per Girona i Lleida, Salvador Vergés i Jeannine Abella; els exconsellers Jaume Giró, Victòria Alsina, Violant Cervera i Gemma Geis, o els diputats David Saldoni, Josep Maria Cruset, Joan Canadell, Anna Erra, Glòria Freixa o Francesc Ten.

També s'incorporen a l'executiva nacional de Junts alguns fitxatges independents de les últimes eleccions al Parlament, com Anna Navarro i Ennatu Domingo, a més de Teresa Vallverdú (Demòcrates) i Jaume Casañas (Impulsem Penedès). Completen les vocalies Assumpta Cros, Jordi Fàbrega, Oriol Izquierdo, Aleix Sarri, Isidre Sierra, Ariadna Urroz i Xavier Vinyals.

A més de l'executiva nacional, també s'han escollit altres òrgans del partit, com el Consell Nacional, que estarà presidit per la diputada al Congrés Pilar Calvo, o la comissió de garanties, que estarà encapçalada per Josep Pagès.

Ponències per gairebé unanimitat

El congrés nacional de Junts també ha aprovat gairebé per unanimitat les ponències estratègica, ideològica i organitzativa. De fet, els documents d'estratègia i sobre ideologia han aconseguit el 99% dels vots. El que ha rebut menys suports ha estat el text sobre l'organització del partit, que, tot i això, s'ha aprovat per una àmplia majoria amb el 93% dels vots. En el cas d'aquesta darrera ponència la principal novetat és la creació d'un 'think tank' vinculat al partit, que fins ara Junts no tenia. Es tracta de la fundació FunDem, heretada de Demòcrates i vinculada a l'alemanya Konrad Adenauer.