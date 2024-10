Instagram tanca i reobre el compte de Cristina Fallarás després de publicar acusacions de violència masclista contra Errejón

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La periodista Cristina Fallarás ha denunciat el tancament de seu compte a Instagram després de publicar testimonis de diverses dones que acusaven Íñigo Errejón de violència masclista i que ha acabat provocant la dimissió l’exdiputat de Sumar. Hores més tard, però, el compte ha tornar a estar actiu.

En declaracions a ‘Público’, criticava que no fos una suspensió temporal sinó un tancament i ha denunciat la «destrucció d’eines que serveixen per trencar el silenci que envolta la violència sexual» contra les dones.

Fallarás assegura que durant les darreres 48 hores ha rebut centenars de missatges de dones on assenyalaven polítics i militants de diferents organitzacions, per això considera que no és «casual» el tancament del compte.

Aquest mateix dissabte Fallarás ha publicat els testimonis de dos dones que denunciaven situacions de violència masclista que tindrien lloc per part d’Errejón des de l’eclosió de Podem fa 10 anys.

Les víctimes explicaven trobades amb l’exportaveu de Sumar amb relacions sexuals on no haurien gaudit. També parla de l’interès d’Errejón per comunicar-se mitjançant Telegram i que esborrava els missatges automàticament als minuts de llegir-los.