ERC presenta al Parlament un pla per garantir el dret a la mobilitat i millorar Rodalies a Catalunya

El Parlament votarà la setmana vinent un pla de xoc per a unes Rodalies dignes i un llistat de propostes d’Esquerra Republicana per garantir el dret a la mobilitat i millorar el transport ferroviari del país. El grup parlamentari d’ERC presenta una moció amb un seguit d’actuacions al conjunt del país per dignificar Rodalies a Catalunya, per fer passes endavant en el traspàs integral del servei acordat, o per consolidar les transformacions del govern de Pere Aragonès en l’àmbit de la mobilitat. Al text, els republicans incideixen en el «calvari» que pateixen milers d’usuaris de Rodalies, sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre per les obres a Roda de Berà.

Els republicans proposen mesures per millorar la gestió del tall de vies, garantir més informació als usuaris o compensar els afectats. De fet, i en la línia de defensar un servei digne a tots els fronts, Esquerra ja va recollir aquestes mateixes demandes en una iniciativa impulsada al Senat.

ERC també pretén abordar altres necessitats a tot el país en matèria de trens. En aquest sentit, es refereix a l’impuls de l’Eix Transversal Ferroviari per descongestionar l’R4; fer realitat la Línia Orbital Ferroviària entre Vilanova i la Geltrú i Mataró; l’inici de les obres del Tramvia del Camp de Tarragona; estudiar el soterrament de la línia del Corredor Mediterrani a El Vendrell; o noves freqüències de l’RL4 de Lleida a Manresa i de l’R8 de Martorell a Granollers.

Els republicans també defensen mesures que han impulsat en l’àmbit de la mobilitat i reivindiquen consolidar-les. Per això, també porten al ple la integració tarifària amb la T-Mobilitat a tot el país o continuar amb les bonificacions de la T-Jove i la gratuïtat de la T-16.

Per ERC, l’única manera de garantir un servei completament eficaç, fiable i digne és fent que la Generalitat gestioni Rodalies. Per aquest motiu, porten a votació que es constitueixi la nova operadora catalana abans de l’any vinent, un pas més del que suposaria el desplegament de l’acord pel traspàs integral de Rodalies.