Parlon admet que una part «important» dels delictes els cometen persones «que no tenen DNI espanyol»

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que les xifres sobre delinqüència «deixen veure que una part important dels delictes es produeixen per part de persones que no tenen DNI espanyol». En declaracions a RAC1, ha reconegut que aquest és un tema «molt delicat» i ha demanat «ser curosos» en vincular delinqüència i immigració, al temps que ha defensat que moltes persones que han emigrat a Catalunya han vingut «a millorar» el país.

Parlon ha parlat d'immigració «ordenada» i ha dit que hi ha situacions delictives «que no es poden vincular a una situació de vulnerabilitat», motiu pel qual ha considerat «injust» vincular una cosa amb l'altra. En tot cas, ha demanat defugir els discursos d'odi en aquest àmbit.

La consellera ha defensat que el que s'ha de fer davant de qualsevol tipus de delinqüència és «actuar amb tota l'eficàcia». Ha explicat que els furts són dels principals problemes que afronten actualment en matèria de seguretat amb el fenomen de la multireincidència. En aquest sentit ha reconegut que fan falta més mitjans judicials per tal que la persona que comet un delicte «rebi un càstig proporcional». «El que no pot ser és que hi hagi impunitat», ha manifestat.

També s'ha referit als delictes en l'espai virtual, on ha reconegut que la tasca dels mossos és molt més complicada i on té un paper important la prevenció per evitar que l'estafa s'arribi a produir. D'altra banda, ha apuntat que és cert que hi ha una «proliferació» de l'ús de les armes blanques fora del seu àmbit habitual però també ha defensat que si la dada està aflorant és perquè hi ha més activitat policial.

Pel que fa a la marihuana, ha assegurat que s'està treballant «de valent» per minimitzar l'impacte del crim organitzat al voltant d'aquesta droga, tot i que ha reconegut que la legislació a Espanya és «molt més laxa» que en altres països i que Catalunya té un entorn privilegiat pel que fa a connexions que la fa atractiva per als delinqüents en aquest àmbit.

A més, ha expressat que una part «important» de les ocupacions que es donen tenen una derivada delictiva, que ha afirmat que cal combatre.

La consellera ha parlat també de la necessitat de «redimensionar» la formació dels mossos al llarg de la seva carrera per tal d'abordar els nous reptes en matèria de seguretat.

També s'ha mostrat al costat de la majoria d'alcaldes pel que fa al debat sobre la seguretat però ha afirmat que n'hi ha d'altres «que tenen recorregut de millora».

Més mitjans contra els furts a l'aeroport del Prat

D'altra banda, ha explicat que s'han doblat els efectius que treballen a l'aeroport del Prat contra els furts en aquesta instal·lació, una situació que ha reconegut que «se n'ha anat de mare» en els darrers mesos. Precisament, aquest dimarts treballadors de l'aeroport denunciaven la «inseguretat» que viuen.

La consellera ha explicat que s'han incorporat 50 efectius més i que estan previstos 50 més, així com més comandaments, per tal de controlar aquesta activitat delictiva, que ha relatat que es trasllada fins i tot als avions, amb delinqüents que compren bitllets per pujar a l'avió i llavors cometen els robatoris.

Ha dit que també es dona aquesta situació a l'estació de trens de Sants de Barcelona però no en la mateixa magnitud que al Prat.

En un altre àmbit, ha reconegut que s'està vivint un més «molt difícil» pel que fa a la sinistralitat viària, especialment pel que fa als conductors dels col·lectius vulnerables. Ho ha dit després que aquest dimarts a la nit morissin el conductor d'un patinet i un motorista en un accident a l'N-II a Mataró. També sobre trànsit, s'ha mostrat partidària de reduir la taxa d'alcoholèmia, com ha plantejat el govern espanyol.

L'informe sobre la fugida de Puigdemont admet coses millorables

Per últim, Parlon ha tornat a expressar el seu suport i el del president del Govern al cos de Mossos d'Esquadra després de la fugida de Carles Puigdemont en la seva visita a Barcelona a l'agost. Tot i això, ha afirmat que els comandaments reconeixen a l'informe elaborat al respecte «que es podria haver fet millor». «Això és així», ha manifestat.

Parlon ha reconegut que tot plegat va suposar un «daltabaix» al cos i que es va generar una situació «complexa de gestionar». La consellera ha defensat la «independència» del cos en la realització de la seva feina i ha expressat la seva voluntat d'evitar que els mossos estiguin polititzats.