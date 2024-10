Catalunya és el territori de l'Estat amb més casos de gonorrea i clamídia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya és el territori de l'Estat amb la taxa més elevada d'incidència per gonorrea i clamídia i se situa en quarta posició en el cas de la sífilis. Segons l'informe 'Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya', elaborat per l'Institut de Salut Carlos III amb dades del 2023, Catalunya lidera els casos de gonorrea amb un total de 13.062 el 2023, amb una taxa d'incidència de 165,3 per cada 100.000 habitants, una xifra que ha augmentat del 121,83 del 2022 i del 90,85 de l'any anterior. En el cas de la clamídia, Catalunya lidera els contagis després d'haver registrat 15.374 casos el 2023 amb una taxa d'incidència de 194,56, mentre que dos anys abans la taxa se situava per sota de 150.

En el cas de la sífilis, Canàries, Balears i Madrid lideren els contagis diagnosticats i Catalunya se situa en quarta posició amb 2.412 casos el 2023 i una taxa d'incidència de 30,54.

Tot i les comparacions entre les diferents comunitats autònomes, l'informe assenyala que les dades poden veure's afectades pels diferents sistemes de vigilància autonòmics i subratlla que cal millorar algunes variables, com les formes de transmissió.

Segons l'estudi, es manté la tendència a l'alça a Espanya de les infeccions de transmissió sexual (ITS). Entre el 2021 i el 2023, les infeccions per gonorrea han augmentat un 42,6% a Espanya i un 24,1% les de sífilis. En el cas de la clamídia, ha crescut un 20,7% anual entre el 2016 i el 2023.

Lluny de l'objectiu de fer disminuir les infeccions, des de l'inici de la dècada del 2000 hi ha una tendència a l'augment de les infeccions per gonorrea, sífilis i clamídia, especialment en els homes joves, apunta el document, tot i que també remarca que depèn de la malaltia. En tot cas, l'informe assenyala que «en totes les ITS s'observa una major afectació en homes que en dones».