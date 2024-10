Trànsit alerta de l’augment de la sinistralitat en conductors de furgonetes, ciclistes i majors de 45 anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit alerta de l’augment de la sinistralitat entre els conductors de furgonetes, els ciclistes o els majors de 45 anys, alguns dels grups on les autoritats volen incidir més per reduir els accidents i la mortalitat. En declaracions al diari ‘El Periódico’, el director de Trànsit, Ramon Lamiel, admet que ara «els joves no són un especial problema» i preocupen més «els cinquantins».

De fet, els morts entre 65 i 74 anys han crescut un 133% aquest any, mentre que entre 55 i 64 es mantenen i baixen en tots els grups per sota d’aquesta edat. Fins a mitjans d’octubre, han mort 10 conductors de furgonetes, un 900% més, i Trànsit vol fer una «reflexió» en aquest grup i una campanya específica per reforçar la precaució. A Trànsit també preocupa l’escalada de morts entre ciclistes, o el fet que les víctimes mortals entre els motoristes no s’aconsegueixen reduir. Per això, es faran campanyes específiques en aquests col·lectius, apunta Lamiel.

Els responsables de Trànsit estan especialment preocupats per la sinistralitat a la tarda, quan augmenta la fatiga, i recorden que en el cas dels motoristes això és especialment rellevant. «La conducció amb moto és cansada, has de dominar el vehicle sempre; amb un bon cotxe pot ser més relaxada, malgrat que sempre s’ha de ser prudent», apunta Lamiel.

En el marc d’aquestes campanyes de precaució, els Mossos tenen previst augmentar els controls per vigilar que els ciclistes portin elements reflectors visibles i mantinguin les distàncies de seguretat. Així, es faran controls en zones freqüentades per ciclistes, i també es vigilaran possibles conductes temeràries o agressives dels conductors per avançar-los.

Segons diu Lamiel a ‘El Periódico’, el pla de seguretat viària 2024-26 té previst ampliar els senyals específics que alerten de la presència de ciclistes en determinades carreteres.