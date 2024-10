Garriga rebutja veure's amb Illa per «respecte» als votants de Vox i titlla de «farsa» la seva ronda de reunions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha rebutjat acudir a la reunió a què el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'havia emplaçat el 28 d'octubre.

Illa vol reunir-se amb tots els grups parlamentaris, també amb Vox i Aliança Catalana, però Garriga ha titllat de «farsa» aquesta ronda i ha anunciat que no hi acudirà.

«Vox no serà responsable de blanquejar algú que aplica polítiques separatistes i enfronta els catalans, importa inseguretat als nostres carrers, silencia 250.000 catalans amb cordons antidemocràtics i forma part d'una trama de corrupció», ha dit a X, on ha afegit que no anirà a la trobada per «respecte» als votants de Vox.