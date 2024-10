Dalmau avisa ERC i Comuns que rebutjar els pressupostos posaria en risc els pactes d'investidura

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha llançat un avís a ERC i Comuns i ha afirmat que «no s'entendria» rebutjar els pressupostos perquè són l'eina per «complir» els pactes d'investidura. «Esperem que les converses fructifiquin. Treballem amb l'objectiu que estiguin a punt per al gener», ha precisat Dalmau en una entrevista a 'La Vanguardia'.

«Estem en una etapa nova de màxima ambició per sortir d'una situació de bloqueig, i una etapa nova requereix pressupostos nous», ha insistit el conseller, que ha anunciat que duplicarà fins als 500 MEUR el programa d'inversions per als municipis, el PUOSC. «Cal acompanyar el món local a l'hora de fer millores en l'espai públic, en infraestructures, en equipaments...», ha enumerat Dalmau.

«Amb l'aposta per la construcció de 50.000 pisos públics que va anunciar el president i la llei de Barris disposarem de tres grans línies d'actuació per a un programa de suport al món local», ha afirmat el titular de la Presidència, que sobre la llei de Barris ha apuntat que han obert una ronda de consultes amb els municipis «per rebre aportacions». «Hi ha ajuntaments on és impossible tirar endavant projectes perquè hi ha una cotilla normativa. En habitatge es triguen 100 mesos a complir els processos per construir un pis protegit i volem reduir-ho a la meitat», ha constatat Dalmau.

Dalmau critica el «clima irrespirable» i la «bronca» d'Ayuso

En paral·lel, el conseller de la Presidència ha recalcat que la reforma de l'administració és un «canvi cultural» que demana el país. «Hem de poder disposar d'una estructura professionalitzada de servidors públics. Hem de comptar amb directius que vinguin del sector públic, del privat, de la política, i amb un sistema més transparent», ha volgut deixar clar Dalmau.

«En cap empresa del món, quan canvia el seu consell d'administració, no es canvien 400 persones», ha etzibat el conseller de la Presidència. «Avançarem perquè hi hagi direccions generals que estiguin ubicades en l'àmbit del concurs públic. També directius d'empreses públiques», ha ressaltat Dalmau.

Finalment, el conseller de la Presidència ha carregat contra «el clima irrespirable» i la «bronca» que impulsa Isabel Díaz Ayuso des de Madrid. «Les seves propostes de dúmping fiscal no són bones per a Espanya, ni per a la Comunitat de Madrid ni per al PP. Aquesta bronca que exporta Ayuso és perjudicial per a moltes comunitats i nosaltres tenim reptes compartits amb moltes d'altres. El corredor mediterrani, per exemple», ha comentat Dalmau. «Hi ha una agenda compartida amb comunitats que creuen que l'economia i el poder ha d'estar repartit pel conjunt del territori», ha conclòs el titular de la Presidència.