Alamany veu «absurd» que Nova Esquerra demani la retirada de Junqueras: «És un dels majors actius polítics que tenim»

Elisenda Alamany veu «absurd» que la candidatura de Nova Esquerra demani la retirada d'Oriol Junqueras. «És un dels majors actius polítics que tenim. En què faran gran al partit desgastant-lo?», ha retret en una entrevista a Públic. La candidata a secretària general de Militància Decidim ha admès que «en la situació en què es troba el partit calen líders» i que la seva llista «en té un de molt clar».

«Crec que a les altres candidatures aquest lideratge no és tan clar», ha criticat. Sobre l'afer dels cartells d'Ernest Maragall, Alamany ha admès que veu «legítim» que l'exregidor «perdoni i doni suport als responsables» dels fets, acusant membres de Nova Esquerra. Ara bé, ha insistit que cal una investigació «més seriosa de la que s'ha fet».

Alamany ha assegurat que Maragall i la seva família «són les víctimes de tot plegat» i que «mai li farà cap retret». Ho ha dit precisament un dia després que l'exregidor participés en un acte de la candidatura encapçalada per Xavier Godàs, Nova Esquerra. Tanmateix, la regidora ha dit que «és legítim que els perdoni i que els doni suport».

En la mateixa línia, Alamany ha insistit que «cap procés congressual» li farà oblidar els cinc anys que he passat al seu costat. «Ara bé, si soc secretària general em pertocarà anar fins al final d'aquesta investigació, al marge de si Maragall ha perdonat o no a les persones que hi estaven implicades», ha apuntat.

La candidata de Militància Decidim ha reiterat que «cal resoldre les males praxis» entorn els cartells i que la resta de candidatures «haurien de tenir el mateix interès» a aclarir la qüestió.

Campanya «de contrast»

Pel que fa al pròxim congrés nacional del partit del 30 de novembre, Alamany ha admès que algunes candidatures estan apostant per una «campanya de contrast». «Basen la campanya a exigir que algú no es presenti – en referència a Junqueras-, i aquesta decisió no és seva, és de la militància», ha remarcat la regidora.

La candidata a secretària general ha demanat a la resta de candidats que facin «més entrevistes i s'expliquin» en comptes de «treure figures que han acumulat càrrecs durant anys mentre exigeixen a Junqueras que no es presenti». «Costa d'entendre, no ens agrada la campanya que estan fent, perquè ens recorda a una política que creiem que cal deixar enrere», ha subratllat.

Així, ha assegurat que la seva candidatura tindrà com a centre la vocació municipalista i el suport de la militància. «Necessitem més referents d'ERC d'arreu, per això caldrà recórrer el país», ha dit.

Preguntada per si continuarà encapçalant el grup municipal si guanya la secretaria general d'ERC, Alamany ha afirmat que sí, ja que ho veu «compatible». Ara bé, la regidora no ha entrat a dir si mantindrà aquest càrrec en una hipotètica entrada d'ERC al govern municipal. «Aquesta decisió l'haurà de prendre la militància i encara no està presa», ha insistit Alamany. En tot cas, aquesta qüestió, segons la líder, s'haurà de prendre després del congrés, ja que ha d'anar «alineada» amb la futura direcció nacional del partit.

Copa Amèrica

Alamany també ha fet balanç de la Copa Amèrica, que aquest cap de setmana arriba al seu final. La regidora ha reconegut que «no té sentit» que la cita es torni a repetir a Barcelona. «El llegat va associat al retorn i a qui paga la festa de certs esdeveniments i durant molt temps en aquesta ciutat no s'han redistribuït els costos i beneficis que es generen», ha criticat.