Un total de 3.180 opositen per 662 places al cos superior de la Generalitat

Un total de 3.180 aspirants s'han presentat aquest dissabte a les oposicions al cos superior d'administració de la Generalitat, el 76% dels 4.162 aspirants convocats, segons ha informat la Direcció General de Funció Pública. Barcelona i Tarragona han estat les dues demarcacions amb més aspirants presentats (78% i 77%, respectivament) mentre que Girona ha estat la demarcació amb un percentatge més baix (64%).

Els 3.180 aspirants (2.929 ho són pel torn lliure i 251 per promoció interna) opten a les 662 places convocades, 364 de torn lliure i 298 de promoció interna. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l'equip de la secretaria de Funció Pública han visitat les proves per avaluar el seu correcte funcionament.

«Milers d'aspirants opositen avui per ajudar-nos a millorar els serveis públics del país. I centenars de persones treballen perquè tot surti bé. He anat a veure com es desenvolupaven les proves amb tot l'equip de la secretaria de Funció Pública. Molta sort a tots els aspirants», ha assenyalat Dalmau en un missatge a X.