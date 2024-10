La policia espanyola deté a Barcelona un perillós fugitiu internacional buscat per tres assassinats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia espanyola deté a Barcelona un fugitiu buscat per assassinat, delictes contra la propietat i per falsificació de documents a diversos països.

El detingut estava perseguit per les autoritats de Sèrbia, Montenegro i Alemanya per homicidi dolós. El sospitós tenia dues ordres europees de detenció i entregues emeses per Àustria i Croàcia, una per delictes contra la propietat i un altre per falsificació de documents.

Segons ha afirmat el cos policial, el fugitiu s'enfronta ara a cadena perpetua per tres homicidis.