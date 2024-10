Nova Esquerra defensa el llegat de Rovira i aposta per eixamplar la base sobiranista

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Nova Esquerra proposa recosir el partit «assumint, cuidant i fent gran» el llegat que han deixat dirigents com la secretària general del partit, Marta Rovira. «Ens diuen que som roviristes com si fos quelcom dolent, però som garants de la feina ben feta, que ens pengin l’etiqueta que vulguin», ha dit Alba Camps, candidata a secretària general del partit després del congrés del 30 de novembre.

En un acte que ha reunit més de 800 persones, la candidatura alternativa a la d’Oriol Junqueras ha receptat «eixamplar la base» i ha anunciat la convocatòria d’una conferència nacional de les esquerres sobiranistes el 2025. A l’acte hi ha assistit Aragonès, Rovira i l’exalcalde de Barcelona, Ernest Maragall, a qui han convidat a tornar al partit.

A l’acte, celebrat aquest dissabte al pavelló INEFC de Barcelona, hi han assistit tots els membres que Nova Esquerra proposa per l’executiva si guanyen el procés congressual, encapçalats per Xavier Godàs, exalcalde de Vilassar de Dalt, i l’exdiputada Alba Camps. Tots ells han coincidit a demanar a la militància que els facin costat per «fer més gran» el partit i «recosir-lo per a avançar».

Per això, Teresa Jordà, candidata de Nova Esquerra a assumir la vicepresidència de Cohesió Interna, ha demanat deixar enrere «la por» que s’ha instal·lat al partit. «No ens podem permetre que ningú ens segresti la il·lusió, aquí n’hi ha, i és de fer el partit gran» ha defensat l’actual diputada d’ERC al Congrés. Així, Jordà ha assegurat que no es quedaran «al sofà» veient «com alguns purguen i despurguen». «Ens conjurarem totes per recuperar l’essència del partit», ha asseverat.

En una línia similar s’ha expressat Alba Camps, que ha ressaltat el «paper protagonista» que ha de tenir la militància en aquest nou cicle. «Tots i cadascun dels militants han de tenir informació de què passa, que no ens infantilitzin, volem saber qui negocia i a canvi de què», ha exigit l’exdiputada, que s’ha referit de forma explícita al pacte d’ERC amb el PSC per governar la Diputació de Barcelona.

Camps ha insistit en el paper de la militància i ha avançat que si la seva llista guanya, la primera ponència política d’ERC després del congrés comptarà amb membres de la base, així com representants d’altres candidatures. «No ho volem fer sols, volem escriure l’estratègia de forma conjunta perquè el partit és de tots i el farem entre tots i totes», ha indicat.

«Assumir i fer gran» el llegat de Rovira

L’exdiputada també s’ha dirigit a l’actual secretària general d’ERC, Marta Rovira, a qui ha agraït «la manera honesta» de fer política. I ha admès que Nova Esquerra «sempre estarà al costat» dels que defensen que els líders «han d’estar al servei de l’organització» i no «l’organització als serveis d’uns líders»: «Ens diuen roviristes com a cosa negativa, però que ens pengin l’etiqueta que vulguin», ha apuntat.

Al seu torn, Godàs també ha recordat els llegats que han deixat altres líders d’ERC, com Aragonès – present a l’acte–, Puigcercós o Ernest Maragall, que ha donat suport a la candidatura assistint a l’acte d’aquest dissabte. El cap de llista de Nova Esquerra ha admès que dirigents com Maragall «marquen el camí cap a la victòria». «És un orgull que siguis aquí i per això et volem demanar que tornis», ha dit Godàs dirigint-se a l’exalcalde.

«Eixamplar la base» amb les esquerres sobiranistes

D’altra banda, Godàs ha reivindicat que cal «eixamplar la base» del partit i que l’executiva de Nova Esquerra «s’hi dedicarà». «Treballarem colze a colze per recuperar vots, n’hem perdut 500.000, però en serem més», ha afirmat el candidat. Per això, el líder de Nova Esquerra ha anunciat la celebració d’una conferència nacional de les esquerres sobiranistes el 2025 si la seva candidatura guanya.

A partir d’aquí, s’ha compromès a reactivar l’independentisme «barri a barri i municipi a municipi». «Hem d’implicar militància i institucions per falcar el dret a l’exercici d’autodeterminació i fer un assalt republicà el 2027», ha expressat.

En aquesta línia, Godàs ha volgut deixar clar que ERC té per adversaris «els sucursalistes» i que Nova Esquerra assumirà les responsabilitats «de tots aquells que no les han volgut assumir». «No ens han de donar lliçons mai més, de factures n’hem pagat moltes i les cobrarem. Si cal, farem caure governs», ha advertit.