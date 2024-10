Mercadona compra 400.000 quilos de figues a Catalunya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aposta de Mercadona per la fruita i la verdura de proximitat ha impulsat que la cadena de supermercats físics i de venda online compri 400.000 quilos de figa negra procedent de les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre per a la campanya d'aquest any 2024.

Així des de l'inici de la campanya, que ha començat al setembre i acabarà el mes de novembre vinent, la companyia comercialitza figues conreades en camps dels municipis d'Alguaire, Almenar, Torregrossa i Soses, a Lleida, i de Móra d'Ebre, a les Terres de l'Ebre, gràcies als acords que manté amb Figs Fruits (amb seu a Alguaire) i La Coma Fruits (Soses), tots dos proveïdors especialistes que proveeixen la cadena d’aquesta fruita de temporada.

El compromís de Mercadona amb el sector primari és ferm i prioritza el fet de garantir relacions estables amb els seus proveïdors. Aquest volum de compres ha estat possible gràcies a la qualitat del producte i a la bona acceptació que està tenint per part dels clients.

Suport al teixit productiu de Catalunya i aposta pel sector primari

L'aposta de Mercadona per les figues de les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre se suma a l’aposta per altres productes d'origen local que la cadena serveix a les seves botigues, com ara la fruita de llavor i la de pinyol (pomes, peres, préssecs i nectarines, principalment).

Durant el 2023, el suport al teixit productiu de Catalunya s'ha vist reflectit en un volum de compres que ha arribat als 5.004 milions d'euros, fet que suposa un increment del 14,7 % respecte de l'exercici anterior. Aquesta xifra ha estat possible gràcies a la relació comercial que la companyia manté amb 240 proveïdors especialistes i més de 1.700 pimes d’arreu del territori.

Així, per exemple, aquesta relació estratègica amb empreses de referència a Catalunya ha permès que l'any 2023 la cadena hagi comprat 46,4 milions de quilos de fruita (pomes, peres, préssecs i nectarines, principalment) a diverses empreses lleidatanes, com Catafruit, Nufri, Molnar o Grup Cooperatiu Fruits de Ponent; gironines, com Fructícola Empordà i Girona Fruits, i tarragonines, com Cerima Cherries, que proveeix Mercadona de cireres. Així mateix, Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel i La Selva, entre altres, han servit més de 122 milions de quilos d'embotits a les botigues.

A banda dels exemples citats, i seguint amb l'estratègia de compres de productes locals, cal destacar els 12,5 milions d'unitats de pastissos que Pastisfred (Montblanc, Tarragona) ha servit a la cadena durant el 2023; els 9 milions d'unitats de quefir líquid que elabora Productes del Moianès a Moià (Barcelona), i els més de 2,7 milions de quilos de peix fresc del litoral català, entre altres.

Així mateix, Mercadona defensa les pràctiques comercials justes i, des de fa anys, està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària. Aquest acord voluntari, que va suposar un pas més en la promoció de pràctiques comercials justes, s'emmarca en la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària i està impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.