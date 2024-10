Intervenen a Barcelona una partida de gairebé 5.000 preservatius falsificats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha intervingut en un comerç de Barcelona una partida de 4.947 preservatius d'una marca reconeguda falsificats. Després de detectar la seva venda en un supermercat del districte de Ciutat Vella, es va realitzar una inspecció i es va localitzar el carregament de preservatius, així com 353 encenedors i 6.050 llibrets de paper de fumar.

Tots aquests productes, falsificats i fabricants a la Xina i Tailàndia, imitaven marques reconegudes i no complien els estàndards de qualitat. El seu valor al mercat podria haver arribat als 12.836 euros. El cos policial ha investigat una persona com a presumpta autora dels delictes contra la propietat industrial i contra la salut pública per aquests fets.