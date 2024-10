Catalunya, tercera comunitat amb més pacients en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més pacients en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants, amb una taxa de 24,17, segons dades del Ministeri de Sanitat. Per davant només se situen Cantàbria (29,21) i Andalusia (24,4). Madrid és qui té la millor taxa, amb 10,06 persones en llista d'espera quirúrgica per 1.000 habitants.

Pel que fa al percentatge de pacients amb més de sis mesos d'espera, Catalunya se situa com la quarta autonomia amb el percentatge més elevat, amb un 26,6%. Per davant hi té Castella La Manxa (31,3%), Andalusia (31,6%) i Extremadura (29). La millor torna a ser Madrid amb un 0,2%.Pel que fa al temps mitjà de demora, Catalunya és cinquena, amb 137 dies, per darrere d'Andalusia (169), Extremadura (164), Aragó i Cantàbria (139). Madrid en té 47.

A l'Estat, amb dades a 30 de juny del 2024, un total de 848.340 pacients estaven en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica no urgent, un 0,14% menys que el passat desembre però un 3,4% més que el juny de l'any passat. D'aquests, 189.472 són de Catalunya. Globalment, el temps mitjà d'espera es va situar en 121 dies, 9 més que el juny del 2023. El percentatge de pacients amb una espera superior a sis mesos va augmentar tres punts, fins al 20,5%.