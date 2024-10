El Govern impulsarà una llicència d'obres bàsica per reduir el temps de construcció dels HPO de lloguer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern aprovarà la concessió d'una llicència d'obres bàsica per reduir el temps de construcció dels Habitatges de Protecció Oficial (HPO) de lloguer a la meitat. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha detallat que l'Executiu posarà en marxa una Reserva Pública de Solars, on s'hi destinaran 500 milions anuals en préstecs a promotors perquè hi edifiquin habitatge social.

A més, 500 milions més anuals seran per ajudar famílies vulnerables i a compensar els promotors per la diferència entre el cost de construcció i el preu de lloguer; i 100 milions anuals més a un Fons d'Emancipació que cobrirà, en forma de préstec, l'entrada d'un habitatge de compra usat per a famílies joves.

Actualment, el Govern té calculat que des que es decideix destinar un sòl a habitatges de protecció oficial fins que s'entreguen les claus passen uns 100 mesos, mentre que si s'inicien els tràmits a partir d'un solar -quan ja s'han fet els primers tràmits urbanístics- en són uns 60.

La intenció és que les obres de la promoció d'HPO de lloguer es puguin començar a construir amb una llicència bàsica, és a dir, sense necessitat de tenir un projecte executiu aprovat ni una llicència urbanística definitiva. Aquests tràmits s'anirien desenvolupant de forma paral·lela als primers treballs de construcció de la promoció i serien definitius al cap d'uns 10 mesos, aproximadament.

D'altra banda, el Govern treballa amb les entitats municipalistes en la creació d'una Reserva Pública de Solars i té previst obrir la primera convocatòria per a promotors al febrer del 2025. Es tracta de solars que disposen els ajuntaments i que es poden destinar a la construcció d'HPO de lloguer -si els municipis així ho consideren- o inclús de promotors privats, entre d'altres casuístiques.

De moment, el Govern està elaborant un mapa amb la ubicació dels solars que podrien entrar a la reserva i estima que amb els disponibles ara n'hi hauria per fer uns 20.000 habitatges, poc menys de la meitat dels 50.000 anunciats la setmana passada en el Debat de Política General pel president de la Generalitat, Salvador Illa, de cara al 2030.

Amb tot, l'Executiu preveu a través de l'ICF, destinar 500 milions d'euros anuals en una línia de préstecs per a operadors públics i privats que es construeixin en el marc d'aquesta reserva.

A més, el Govern es compromet a sufragar la diferència entre el cost de construcció d'un pis de protecció oficial i el lloguer social, més reduït que el preu de mercat. El Departament de Territori i Habitatge calcula que, de mitjana, aquest diferencial se situa en un 20%, tot i que varia en funció de la zona. Aquesta partida estarà inclosa dins dels 500 milions anuals que també es destinaran a ajudes a famílies vulnerables a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Altres actuacions que preveu la Generalitat és fer les modificacions normatives necessàries perquè els municipis que tinguin solars qualificats inicialment a equipaments en modifiquin el seu ús i es puguin destinar a HPO; i la creació de la Taula de Treball entre la Generalitat i el govern espanyol perquè edificis de l'Estat puguin acollir habitatges de protecció oficial.

En total, el Departament de Territori estima que el percentatge d'habitatge social un cop s'incorporin els 50.000 nous pisos escali fins al 5-6% davant el 2,5% actual, aproximadament.

Fons d'Emancipació juvenil

Totes aquestes actuacions van dirigides al mercat de lloguer social, tot i que el Govern també n'ha previst per la compra. Es tracta de la creació d'un Fons Públic d'Emancipació, destinat a famílies joves de fins a 30 anys per a l'adquisició del seu primer habitatge i que vol arribar fins a 12.000 llars beneficiàries. La mesura, però, inclourà diverses condicions a partir de les rendes i la superfície i el preu del pis. Constarà d'un préstec per a l'entrada d'un pis, estarà concedit per l'ICF i l'adjudicatari haurà de retornar-lo al cap de 30 anys, quan hagi liquidat la hipoteca.

El perfil del destinatari és el de treballadors joves amb uns salaris que els permetria afrontar una hipoteca però que no tenen els recursos suficients per abonar l'import equivalent a l'entrada.

Amb aquesta mesura, a més, es generarà una nova qualificació, la de l'habitatge de preu limitat. És a dir, si el pis es vengués quan encara no s'ha complert aquest període, el fins aleshores propietari haurà de retornar el préstec immediatament i el pis s'haurà de vendre pel preu que es va comprar més l'increment de l'IPC corresponent, de manera que no es podrà «especular» amb aquests habitatges i s'ajuda a limitar el preu de les transaccions en el mercat de segona mà, segons el Govern.

Paral·lelament, el Govern també treballa en un règim sancionador per a aquells propietaris que no apliquin la limitació de rendes i derivin els seus habitatges al mercat de lloguer de temporada o d'habitacions en zones de mercats tensionats. Les sancions van en la línia del decret que va decaure l'abril passat i també es preveu la creació d'un cos d'inspecció per anar controlant possibles fraus.