Restablerta la circulació a l'R4 i l'R8 de Rodalies després de resoldre's l'avaria a Castellbisbal

La circulació de trens a l'R4 i l'R8 de Rodalies s'ha restablert aquest diumenge pels voltants de les 12.30 hores després de resoldre's l'avaria a l'estació de Castellbisbal, segons ha confirmat Protecció Civil. La incidència s'havia produït cap a les set del matí i no hi havia trens entre les estacions de Martorell i Molins de Rei (R4) i entre Martorell i Rubí (R8), amb servei alternatiu per carretera.

Tot i estar resolta l'avaria a Castellbisbal, els retards superen els 30 minuts a les línies R4 i R8 mentre els combois recuperen les freqüències i horaris de pas habituals. En paral·lel, els trens de l'R1 i l'RG1 també s'han vist afectats aquest diumenge al matí per una avaria a la catenària a l'estació de Blanes.

La incidència s'ha produït als voltants de les sis del matí, ha tallat durant unes quatre hores la línia entre Malgrat de Mar i Maçanet/Massanes i ha obligat a habilitar un transport alternatiu per carretera entre ambdues poblacions. D'altra banda, fins a les 10.00 hores d'aquest diumenge també s'han mantingut talls a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per un canvi de programari informàtic entre les estacions de Montcada Bifurcació i Cerdanyola del Vallès, amb servei per carretera per cobrir el trajecte entre les dues localitats.