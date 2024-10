Matí de diumenge amb incidències a Rodalies: talls per avaries a l'R1, l'RG1, l'R4 i l'R8

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Matí de diumenge amb incidències a Rodalies amb afectacions a l'R1 i RG1, l'R4 i l'R8. En el cas de l'R1 i l'RG1, una avaria a la catenària a l'estació de Blanes talla la circulació ferroviària en ambdós sentits entre Malgrat de Mar i Maçanet/Massanes.

La incidència s'ha produït pels voltants de les 06.00 hores del matí i obliga a establir un transport alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Maçanet, segons ha informat Renfe. En paral·lel, les línies R4 i R8 també es troben alterades per una avaria a l'estació de Castellbisbal.

La problemàtica s'ha produït cap a les 07.00 hores del matí i no hi ha trens entre les estacions de Martorell i Molins de Rei (R4) i entre Martorell i Rubí (R8). També hi ha transport per carretera. En tots els casos, tècnics d'Adif ja estan treballant per tal de solucionar la incidència «al més aviat possible», segons Renfe.