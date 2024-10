Borràs descarta fer un pas al costat a Junts: «Els passos que vull fer són endavant, per la independència»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartat fer un pas al costat a Junts per afavorir el lideratge de Puigdemont. «Jo no provinc de la tradició dels passos al costat. Soc la del 'ni un pas enrere'. Els passos que vull fer són endavant, per la independència», ha volgut deixar clar Borràs al diari 'Ara'.

«Jo vaig lamentar que Artur Mas fes un pas al costat, com a ciutadana. Que les trifulgues, els odis i les vendettas entre partits o dins dels partits acabin escapçant lideratges, que és el que vol l'Estat, no crec que ens ajudi», ha continuat la presidenta de Junts, que també creu que el govern espanyol «podria fer i ha de fer més» amb l'amnistia a través de l'Advocacia o la Fiscalia de l'Estat.

«Que es noti», ha etzibat Borràs.«La llei d'amnistia ja és una realitat, però tenim una cúpula judicial declarada en rebel·lia que no l'està aplicant, i és obvi que el govern espanyol podria i ha de fer-hi més», ha reflexionat en veu alta la presidenta de Junts. «En algunes èpoques se'ns deia de qui depenen l'Advocacia o la Fiscalia de l'Estat, doncs que es noti», ha apuntat Borràs, que ha recalcat que el congrés de Junts a la tardor no serà la fi de la seva carrera política.

«Si aquesta és la previsió d'alguns, tinc males notícies per a ells, perquè el meu compromís és amb el país, amb el procés d'independència, i no hem assolit aquesta independència. Per tant, no dono per amortitzada la meva lluita política», ha avisat la presidenta de Junts, que ha volgut llançar un avís al PSOE.

«Les derrotes parlamentàries del govern espanyol aniran en funció dels nivells de compliment dels acords a què va arribar Junts. I això em sembla que els costa, però van entenent-ho», ha comentat Borràs, que ha posat sobre la taula el compliment de la sobirania fiscal a Catalunya. «Nosaltres hem complert. Ara els toca complir a ells. No acceptarem nous acords si encara tenim pendents els acords que no s'han complert», ha conclòs la presidenta de Junts.