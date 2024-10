Un centenar de persones es manifesten a Barcelona contra el 12-O

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop d'un centenar de persones han secundat aquest dissabte al matí una manifestació antifeixista pels carrers de Barcelona contra el 12-O. «Hispanitat és genocidi», «12-O res a celebrar», «Fora feixistes dels nostres barris» i «El feixisme avança si no se'l combat» han estat alguns dels lemes que s'han cridat a la marxa, que ha sortit de la plaça dels Àngels -davant el Macba- i ha recorregut diversos carrers del barri del Raval i el Paral·lel.

Quatre dotacions d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra han seguit de prop la manifestació i han impedit que s'apropés a la zona de plaça de Catalunya, on s'ha de produir la manifestació unionista del 12-O, i a Drassanes, amb la celebració de la primera regata de la final de la Copa Amèrica de Vela.

Els manifestants, vestits totalment amb roba negra, han fet un parlament davant el Centre de Serveis Socials del Raval i han escrit una pintada a la porta acusant l'equipament de «racistes i colonials». «El feixisme és capitalisme armat, barrem-li el pas!», han recalcat els antifeixistes, que han recordat que el Dia de la Hispanitat commemora «més de 500 anys d'espoli, esclavatge, destrucció del territori i colonització».

«El colonialisme ha sigut l'eina que va permetre el capitalisme desenvolupar-se en totes les formes que ha anat agafant al llarg de la història i que continua sostenint el sistema amb l'extractivisme i l'explotació del sud global», han recalcat els manifestants, que han carregat contra unes 'esquerres' «incapaces de millorar la vida de la classe obrera».

«I que, a més, entren a governs que despleguen polítiques d'extrema dreta, legitimant a partits racistes i ultraliberals, com per exemple Junts o el PSC, i que en moltes ocasions compren els marcs del feixisme: seguretat, immigració i ocupació», han enumerat els antifeixistes. «El 12-O per nosaltres és una jornada de lluita», han conclòs els manifestants, que han finalitzat la marxa als jardins de les Tres Xemeneies, al Poble Sec.