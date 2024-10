‘El baño del diablo’, de Veronika Franz i Severin Fiala, millor pel·lícula del 57è Festival de Sitges

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El drama de terror psicològic ‘El baño del diablo’, de Veronika Franz i Severin Fiala, s’ha alçat amb el premi a la millor pel·lícula del 57è Festival de Cinema Sitges i amb el premi de la crítica José Luis Guarner al millor llargmetratge de la secció oficial fantàstic competició.

El guardó a la millor direcció ha estat per Soi Cheang per ‘Twilight of the warriors: walled in’. Kristine Froseth s’ha endut el premi a la millor interpretació femenina per ‘Desert road’ i la millor interpretació masculina ha estat ex-aequo pels protagonistes de ‘The rule of Jenny Penn’, Geoffrey Rush i John Lithgow.

El premi especial del jurat ha estat per ‘Exhuma’, de Jang Jae-hyun, i el del públic, per ‘Strange darling’, de JT Mollner.Els directors austríacs Veronika Franz i Severin Fiala signen l’angoixant i obscur drama de terror psicològic ‘El baño del diablo’, que s’ha imposat amb el premi a la millor pel·lícula del 57è Festival de Cinema Sitges i el premi de la crítica José Luis Guarner al millor llargmetratge de la secció oficial fantàstic competició.

La història se situa a Àustria a mitjans del segle XVIII amb una protagonista, l’Agnes, una dona, profundament religiosa i sensible, que acaba de casar-se amb el Wolf. A poc a poc l’Agnes anirà caient en un pou que cada vegada sembla fer-se més profund i es veurà atrapada en un camí solitari que la porta a tenir mals pensaments.

En una entrevista amb l’ACN, Veronika Franz va destacar que la cinta tracta sobre «el tabú de la depressió i el suïcidi» des d’un punt de vista molt realista. Ambientada a l’Àustria del segle XVIII en una petita comunitat apartada, el film està protagonitzat per Anja Plaschg i narra el seu descens als inferns. «La realitat sempre fa més por que la ficció», va afegir Franz.

‘El baño del diablo’ s’estrenarà el 15 de novembre i va ser seleccionada per Àustria per representar el seu país en la cursa als Oscar en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. La seva estrena mundial va ser a la secció oficial del Festival de Berlin, on es va alçar amb el premi a la millor fotografia.

Millor direcció

El premi a la millor direcció ha estat per Soi Cheang per ‘Twilight of the warriors: walled in’. El protagonista del film és Chan Lok-kwun, un jove problemàtic al Hong Kong dels anys vuitanta, que es refugia a la ciutat emmurallada de Kowloon per buscar-hi un futur millor. Allà intentarà guanyar-se la vida com a lluitador en el circuit de combats il·legals. Després de ser estafat pel capo de la màfia Mr. Big, Lok-kwun iniciarà una violenta història de venjança.

El premi especial del jurat ha estat per ‘Exhuma’, de Jang Jae-hyun, i el guardó al millor guió per ‘A Different man’, d’Aaron Schimberg. Una de les favorites, ‘Strange darling’, de JT Mollner, ha aconseguit el premi del públic i a la millor fotografia per Giovanni Ribisi. El premi del públic Midnight X-Treme l’ha rebut ‘Die alone’, de Lowell Dean.

Interpretacions

Kristine Froseth s’ha endut el guardó a la millor interpretació femenina per ‘Desert road’ i la millor interpretació masculina ha estat ex-aequo pels protagonistes de ‘The rule of Jenny Penn’, John Lithgow i Geoffrey Rush, qui ha estat present en aquesta edició del festival i va rebre el Gran Premi Honorífic d’enguany.

‘Fréwaka’ s’ha alçat amb el premi a la millor música per Die Hexen i ‘Else’, el premi als millors VFX / SFX. El guardó a la millor pel·lícula Blood Window ha estat per ‘Mi bestia’, de Camila Beltrán, i a la millor pel·lícula Órbita, per ‘Zero’, de Jean Luc Herbulot.

Méliè

‘Animale’, d’Emma Benestan, ha aconseguit el Méliès d'Argent a la millor pel·lícula i ‘Meat puppet’, d’Eros V, al millor curtmetratge. Com ja es va anunciar el passat dijous Méliè d’Or al millor llargmetratge fantàstic europeu ha estat per ‘Descansa en paz’, de Thea Hvistendahl, i el millor curtmetratge fantàstic europeu, per ‘Weeds’, de Pola Kazak.

A la secció Anima’t, el millor llargmetratge ha estat per ‘Memorias de un caracol’, d’Adam Elliot, i el millor curtmetratge, per ‘Free the chickens’, de Matúš Vizár. Mentre, el premi Brigadoon Paul Naschy al millor curt ha estat per ‘Céntrico’, de Luso Martinez.

Pel que fa la crítica, a més del ja citat premi per ‘El baño del diablo’, ‘Else’, de Thibault Eming, s’ha endut el premi Citizen Kane al director revelació i ‘Chew’, de Félix Dobaire, el premi al millor curt de secció oficial fantàstic competició.

Com també es van anunciar pel que fa els premis SGAE nova autoria, ‘Blava terra’, de Marine Auclair, ha guanyat el premi a la millor direcció – realització; ‘DARU/N’, de Benjamin Hindrichs, el premi també a la millor direcció – realització i millor guió, i ‘De-sastre’, millor música original per Yuliya Protasova.

Noves visions

En la categoria de noves visions, ‘A desert’, de Joshua Erkman, ha rebut el premi al millor llargmetratge; Grazia Tricarico, a la millor direcció per ‘Body odyssey’, i ‘Say wuff!’, de Fabian Podeszwa, al millor curtmetratge.