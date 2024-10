Barcelona acull una manifestació per la Hispanitat amb crides a defensar les democràcies d’Espanya i Veneçuela

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana s'han manifestat aquest 12 d'octubre a Barcelona amb motiu de la Hispanitat. L'organització ha xifrat la participació en 10.000 persones. La mobilització, organitzada per Catalunya Suma, ha començat al passeig de Gràcia amb Provença, i ha acabat a la plaça Catalunya, on s'ha llegit el manifest.

Durant la mobilització s'han cantat proclames contra el president espanyol, Pedro Sánchez, l'expresident Carles Puigdemont, i a favor de Gibraltar com a territori «espanyol», entre d'altres. PPC i Vox s'han sumat a la manifestació, sota el lema 'Hispanitat. Passat, present i futur'. El manifest ha cridat a protegir les democràcies d'Espanya, Veneçuela, Nicaragua i Cuba, perquè estan sent «trepitjades».

Els líders de PPC i Vox, Alejandro Fernández i Ignacio Garriga, han atès la premsa abans de començar la mobilització, però no han estat presents a la capçalera, un cop la manifestació ha començat a baixar pel passeig de Gràcia. Fernández estava a les paradetes del PPC de plaça Catalunya amb la seva militància.

Sí que hi havia altres representants i càrrecs dels partits, així com de Cs i diverses entitats. La participació segons la GUB de l'any passat va ser de 1.000 persones, per les 500 d'enguany.