Universitats es compromet a penjar un model d'examen per matèria abans que acabi octubre

El Departament de Recerca i Universitats s'ha compromès a penjar un model d'examen de cada una de les 35 matèries de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) abans que acabi octubre. La coordinadora de les PAU, Pilar Gómez, ha respost així a les crítiques dels estudiants per no disposar encara dels models amb els canvis de la nova normativa estatal.

Gómez ha insistit que el resultat de les PAU depèn d'haver fet «bé» el batxillerat, rebaixant així la importància de si hi ha un model d'examen o un altre. Ha afegit que s'està acabant de valorar quant restaran les faltes ortogràfiques però ha dit que en tot cas, a Catalunya, l'alumne en sortirà beneficiat perquè fins ara no hi havia límit a castellà i català i ara pot ser de màxim dos punts.

Gómez ha assegurat ser conscient del «neguit» dels estudiants que s'enfrontaran a les PAU de l'11 al 13 de juny però ha insistit que l'«únic secret» de fer-les bé és haver fet bé el batxillerat. En aquest sentit, ha defensat que per això no hi ha d'haver una estratègia de repetició d'exàmens anteriors i que el més important és superar el curs.

També ha recordat que les PAU suposen el 40% de la nota d'accés a la universitat, mentre que la nota del batxillerat representa el 60%. A més, ha recordat que el currículum de segon de batxillerat no ha canviat, com sí va passar l'any passat.

La coordinadora ha recordat que el govern espanyol va aprovar la nova normativa al juny i ha garantit que no han deixat de treballar durant tot l'estiu. De fet, ha explicat que enguany han avançat les reunions amb els docents de cada matèria on se'ls presenten els models d'examen i es recullen les seves propostes. Aquestes reunions van començar el 30 de setembre i ja se n'han fet 28 de 35, amb la participació d'uns 14.000 docents. La previsió és que un cop que es vagin fent aquestes trobades i es tingui el retorn del que es tracta, es pengin «progressivament» durant la segona quinzena d'octubre els models d'examen i els criteris de correcció. En general només hi haurà un model per matèria.

Menys opcionalitat i menys preguntes tipus test

El Departament ha volgut deixar clar que l'estructura general de les PAU no canvia. Tindran una part obligatòria o fase general, amb cinc exàmens corresponents a les matèries comunes de batxillerat i la matèria obligatòria de modalitat cursada. En la fase voluntària, els alumnes es podran examinar de fins a tres matèries de modalitat per a millorar la nota d'admissió.

Més enllà d'això, ha detallat algunes de les «adaptacions» que presentaran els exàmens de la convocatòria d'aquest any en aplicació de la normativa estatal. La més destacada d'aquestes és que hi haurà un «model únic d'examen» per a cada prova, cosa que reduirà l'opcionalitat existent fins ara. «Tots els exercicis que es presentin en un examen seran obligatoris», ha dit sobre l'estructura general de les proves. Ha afegit però que dins d'aquestes exercicis hi pot haver alguna opció interna.

D'altra banda, les preguntes tipus test no podran suposar més del 30% de la qualificació i el 70% hauran de ser preguntes de tipus obert o semi construït. Això ha portat per exemple a adaptar l'examen de llengües estrangeres, on aquest tipus de preguntes suposava més del límit del 30%.

A més, s'ha «avançat» en el caràcter competencial de les proves, en aplicació del currículum més competencial que hi ha al batxillerat. Gómez ha dit però que s'intentarà que aquesta introducció sigui «el més gradual possible».

Una altra novetat és la incorporació de les matèries de modalitat Moviments culturals i artístics, Tècniques d'expressió graficoplàstica, Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny i Cor i tècnica vocal. Amb aquestes seran 27 les matèries de modalitat.

Faltes d'ortografia

D'altra banda, els criteris de correcció general per a tot l'estat marquen per aquesta convocatòria que la coherència, cohesió, correcció gramatical, lèxica i ortogràfica penalitzi fins a dos punts en els exàmens de llengua castellana o altres oficials a l'estat, com el català. El màxim és d'un punt per a la resta de matèries. En aquest sentit, la coordinadora de les PAU a Catalunya ha indicat que s'està acabant de decidir el percentatge de penalització però ha afegit que fins ara a Catalunya no hi havia aquest límit de dos punts per català i castellà, per les qual cosa ha valorat que, en tot cas, l'alumne en sortirà beneficiat.