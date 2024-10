CCOO arriba a un preacord amb la patronal de la indústria química per al nou conveni fins al 2026

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicat CCOO i la patronal Feique van arribar a un principi d'acord aquest dimecres per a un nou conveni en el sector de la indústria química fins al 2026 i que inclou, entre d'altres, un increment salarial d'almenys el 9% (un 3% anual) durant aquests tres anys i una clàusula de garantia salarial lligada a la inflació en els mateixos termes que els sindicats i les patronals majoritàries van pactar en l'acord per a l'Ocupació i Negociació Col·lectiva.

Al 2026, la revisió de l'IPC serà fins a un 2% addicional a l'increment pactat i les pujades salarials s'aplicaran des de l'1 de gener d'aquest any. A més, el preacord també incorpora la reducció de la jornada màxima anual en vuit hores.

En un comunicat, el sindicat s'ha declarat «satisfet» pel preacord i ha afegit que ha estat possible després que la patronal retirés les seves propostes «més lesives». Entre aquestes, segons CCOO, hi havia l'aplicació de l'increment salarial només a partir de l'1 de juliol o controls de drogues i alcohol en els centres de treball, mesures que finalment van ser descartades

Pel que fa la reducció de la jornada màxima anual en vuit hores durant la vigència de l'acord, es passarà dels 1.752 hores a les 1.744.

Altres qüestions que inclou l'acord, a partir del qual CCOO iniciarà una ronda d'assemblees per confirmar si al final es converteix en conveni, és una sèrie de mesures concretes que van més enllà de les legals en matèria de protecció de els dones víctimes de la violència de gènere, com per exemple la reducció de jornada sense reducció de salari, complement IT del 100%, flexibilitat horària i de vacances i millora de la reserva del lloc de treball en cas d'excedència.