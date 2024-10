Investiguen el cap d'estudis d'una escola catalana per delictes sexuals des de fa almenys una dècada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció 4 de Granollers investiga el cap d'estudis de l'escola Sant Lluís de La Garriga (Vallès Oriental) per presumptes delictes sexuals. Els Mossos d'Esquadra van rebre el passat mes d'agost vuit denúncies de nois, exalumnes del centre, que expliquen que el docent s'havia guanyat la seva confiança i que, un cop acabada la secundària, els seguia contactant per Whatsapp o xarxes socials per demanar-los fotografies amb contingut sexual.

Segons ha explicat a l'ACN l'advocada d'algunes de les víctimes, Paula Callejas, el professor «ho disfressava tot en una mena de joc d'homenots». De moment l'home té prohibit apropar-se a les víctimes o al centre i des de l'escola l'han apartat de les seves funcions.

La investigació, avançada per TV3, es remunta al passat mes d'agost, quan les famílies d'algunes de les víctimes es van adonar de què estava passant. De fet, el 'modus operandi' del docent era sempre el mateix, segons relaten les diferents denuncies presentades a la policia.

En acabar la secundària finalitzava la relació professor-alumne, ja que els nois havien de fer el salt a Batxillerat. A més, en molts casos això coincidia amb què els alumnes ja passaven a tenir 16 anys, l'edat mínima per al consentiment de les relacions sexuals.

Paula Callejas, advocada de quatre de les víctimes, detalla que era en aquest impàs quan el professor els començava a demanar fotografies de contingut sexual, aprofitant la confiança i «amistat» guanyada amb els alumnes durant la seva escolarització al centre.