La selectivitat es farà els dies 11, 12 i 13 de juny a Catalunya

La Prova d'Accés a la Universitat (PAU) del curs actual es farà els dies 11, 12 i 13 de juny del 2025 a Catalunya, segons publica el Departament de Recerca i Universitats. El curs passat els exàmens es van fer abans, el 4, 5 i 6 de juny. De fet, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va proposar que les proves es fessin la primera setmana de juny a totes les comunitats, preferiblement del 3 al 5 de juny, però donant «flexibilitat» segons els calendaris de finalització del batxillerat.

Els alumnes estan pendents de conèixer els models dels nous exàmens de les PAU, en aplicació de la nova normativa estatal. El fet de no tenir-los encara ha portat el Sindicat d'Estudiants estatal a convocar vaga per aquest divendres. El sindicat ha convocat els estudiants d'ESO, batxillerat i FP d'arreu de l'estat. Els estudiants reclamen que es publiquin «immediatament» els models de les proves i critiquen que s'està jugant amb la seva salut mental i el seu futur. A més, critiquen l'actuació policial en una protesta que va tenir lloc la setmana passada a Múrcia per demanar aquesta publicació.