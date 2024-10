La Interpol fa una crida per identificar els cossos de dones trobades mortes els darrers anys, quatre a Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Interpol i les policies nacionals han fet una crida per identificar els cossos de 46 dones que s'han trobat mortes en els darrers anys en sis països d'Europa, entre les quals hi ha quatre a Catalunya.

Es tracta d'una dona trobada morta el 3 de juliol del 2005 a Viladecans (Baix Llobregat), una segona el cos de la qual es va trobar el 27 de gener de 1999 en una habitació d'hotel de Premià de Mar (Maresme), una tercera que es va trobar el 3 de novembre del 2003 en una carretera de Malgrat de Mar (Maresme) i una quarta el cos de la qual es va localitzar en una granja de Sant Julià de Ramis (Gironès).

La Interpol demana que qualsevol persona que tingui alguna informació es posi en contacte amb la policia nacional del seu país. La crida pretén identificar els cossos de les dones que s'han trobat en fins a sis països europeus. Hi ha sospites que la majoria d'elles van ser assassinades i els casos es remunten a entre 10 i 40 anys enrere.

En molts casos són dones de fora del país on van ser trobats els seus cossos. Tot i les investigacions policials, no s'ha aconseguit identificar les víctimes. En els avisos s'inclouen imatges reconstruïdes de la cara, així com elements de roba, joies o tatuatges que es van trobar als cossos per si algú els reconeix.

La iniciativa es basa en l'èxit de la crida feta amb la campanya Identify Me al maig del 2023 per identificar 22 dones mortes, a la que van respondre uns 1.800 ciutadans. Llavors es va resoldre un cas que havia estat sense solucionar durant 31 anys.

I és que als dos dies de la crida, el 10 de maig del 2023, uns familiars de Rita Roberts van trucar des del Regne Unit en reconèixer el tatuatge de la dona en veure la noticia de la crida a la televisió. La víctima havia sortit de Cardiff el febrer del 1992 i el seu cos es va trobar a Amberes el 3 de juny del mateix any.

Set casos a Espanya

A banda dels quatre casos de Catalunya, n'hi ha tres més arreu de l'estat espanyol. Aquest és el cas d'una dona trobada morta el 9 de juliol del 2019 a Eivissa, una altra el 26 de març a Madrid i una última a Bilbao.