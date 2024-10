Illa anuncia 50.000 pisos públics fins al 2030 i la inversió de 1.100 MEUR anuals en polítiques d'habitatge

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la construcció de 50.000 pisos públics fins el 2030 en el marc d'un nou programa d'habitatge. Així ho ha dit durant la seva intervenció al debat de política general, en què ha assegurat que la situació de l'habitatge és «insostenible». Illa s'ha compromès a invertir 1.100 milions d'euros (MEUR) cada any en polítiques d'habitatge durant els propers quatre anys.

El president ha remarcat que «no hi ha cap comunitat autònoma» que hi hagi invertit més diners. Illa també ha anunciat un fons de 500 MEUR a retornar per ajudar a l'emancipació de joves i 500 MEUR anuals en ajuts per a famílies per pagar el lloguer. Durant el seu discurs al debat de política general Illa ha afirmat que la situació de l'habitatge és «insostenible» i ha remarcat que és «un repte de país».

En aquest context, ha dit que tothom «ha d'estar a l'alçada i passar de les paraules als fets». «No podem posar excuses en termes de competències, recursos o ideologies. Hem de fer un pas endavant, el Govern el primer», ha subratllat. Precisament per això Illa ha anunciat un paquet de mesures per fer front a l'emergència habitacional. El president s'ha compromès a invertir 4.400 MEUR en polítiques d'habitatge en els propers quatre anys.

A més, el Govern crearà una reserva pública de sòl per ajudar els municipis a promoure sòl disponible, en una convocatòria anual oberta a tots els operadors públics i privats. Segons ha concretat, la primera convocatòria serà el febrer del 2025.

Illa també ha explicat que impulsaran una línia de 500 MEUR anuals en finançament tou de l'Institut català de les Finances als operadors públics i privats per construcció d'habitatges de protecció oficial. El Govern també s'ha ofert als promotors privats per llogar o comprar totes les seves promocions d’obra nova destinades a habitatge públic en zones de forta demanda.

A banda, Illa s'ha compromès a regular els habitatges turístics, de temporada i el lloguer d'habitacions «d'acord amb el govern espanyol». «Hem de posar fi a la fuita i a la línia escapatòria que fa augmentar el preu», ha subratllat el president.

Ajuts a joves i famílies

El president de la Generalitat també ha anunciat una bateria d'ajuts a l'habitatge. Segons ha dit, destinaran 500 MEUR anuals del fons de la Generalitat a la concessió de 100.000 ajuts a famílies per al pagament del lloguer, i també a la compra o lloguer anuals de 1.700 habitatges de segona mà per aturar desnonaments. A més, volen crear un fons públic per ajudar a l'emancipació de joves per finançar el 20% de les despeses de compra de 12.000 habitatges. Aquest import es retornaria un cop pagada l'hipoteca o amb la venda del pis.

Més agilitat

Illa també ha subratllat que cal «guanyar rapidesa» en les polítiques d'habitatge. Una de les mesures que ha plantejat és la reducció a la meitat del temps de lliurament de claus en els habitatges protegits. Segons ha apuntat, fins ara es triga 100 mesos des de l'inici de la planificació urbanística i s'ha compromès a reduir-ho a 50 mesos.

El president s'ha compromès a crear un pla pilot d'un comitè d'agilitat urbanística per a la simplificació i agilització de la tramitació a través de la col·laboració institucional dins del Govern. També ha garantit la col·laboració i suport als ajuntaments en les tramitacions.