Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home a qui han abandonat a l’hospital de Blanes

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home a quivan abandonar aquest dissabte tarda a l’hospital de Blanes (Selva). Els agents han tingut coneixement, poc després de les set, que un grup de persones a bord d’un vehicle negre havien deixat l’home malferit al centre sanitari i després han fugit. Segons informen els Mossos, no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha mort poc després. Segons ha pogut saber l’ACN, l’home té una ferida al cap i en aquests moments estan intentant determinar quin tipus d’arma la podria haver causat. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s’ha fet càrrec del cas i fins al lloc s’hi ha traslladat la comitiva judicial.

Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, poc després de les set de la tarda han rebut l'avís de la mort de l'home, a qui havien abandonat malferit a l'hospital de Blanes. Segons fonts properes al cas, diversos homes que anaven en un vehicle de color negre han deixat la víctima a la zona d’urgències de l’hospital de Blanes.

La víctima té una ferida al cap, a la zona de la nuca. Tot i que una de les hipòtesis inicials era que es podia tractar d’una lesió provocada per una arma de foc, la primera anàlisi forense apunta a una ferida per un objecte punxant.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s'han fet càrrec del cas i fins al lloc s'hi ha traslladat la comitiva judicial, encapçalada pel jutjat d'instrucció 5 de Blanes, en funcions de guàrdia.

En aquests moments es desconeix la identitat de la víctima i l’home anava indocumentat. Els investigadors segueixen el rastre del cotxe que l'ha abandonat davant el centre hospitalari i també treballen per identificar-ne els ocupants.

El cos de la víctima l’han traslladat a l'Institut de Medicina Legal a Girona, on es preveu que els forenses li facin l'autòpsia dilluns per determinar les causes de la mort. Els investigadors estan analitzant les càmeres de videovigilància de l’hospital i de zones properes per resseguir el recorregut del vehicle. El cas està sota secret de sumari.