La campanya 'Aprofitem els aliments' evita el malbaratament de 18,6 tones de productes alimentaris

La campanya de sensibilització i conscienciació 'Aprofitem els aliments' ha evitat el malbaratament de 18,6 tones de productes alimentaris a través de diferents activitats organitzades per evitar el malbaratament d'aliments. Segons dades del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els àpats Gastrorecup, que són menús elaborats a restaurants amb aliments descartats del circuit comercial, han contribuït a recuperar 6.000 quilograms d'aliments i han servit 2.500 àpats.

Els Gastrorecup van donar el tret de sortida el passat 19 de setembre amb la participació de 51 restaurants d'arreu de Catalunya i l'objectiu és conscienciar tant la població com el sector de la necessitat de lluitar contra el malbaratament alimentari.

Durant el Gastrorecup que s'ha celebrat al restaurant social D'ins, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha celebrat les «xifres rècord» de la campanya i ha remarcat que els Gastrorecup són una «oportunitat imprescindible per conscienciar la ciutadania, donar valor als aliments i recordar la importància d'aprofitar-los». «Si volem erradicar la fam i garantir la sostenibilitat del sistema, hem de començar per evitar el malbaratament d'aliments. És un deure que tenim com a societat», ha assenyalat el conseller.

La campanya es tancarà aquest dissabte amb el Gran Dinar Popular d'Aprofitament Alimentari que se celebrarà a Girona i en què s'espera que se serveixin 400 àpats a partir de 550 quilograms d'aliments que provenen d'espigolades a camps, recollides d'excedents a mercats i la recuperació d'aliments a comerços locals de la zona.