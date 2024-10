Niubó, sobre incorporar la gratuïtat de l'I1 el curs vinent: «Voldríem poder-ho fer»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat la seva voluntat d'incorporar la gratuïtat de l'infantil 1 a partir del curs vinent però ho ha vinculat directament a tenir o no nous pressupostos. «Voldríem poder-ho fer», ha dit a TV3. Ha afegit que sense nous comptes ni millora pressupostària «difícilment» és podrà fer.

Ha apuntat també que això ha d'anar acompanyat d'un increment de l'oferta de places d'escola bressol pública. D'altra banda, ha explicat que vol parlar amb els Comuns la necessitat d'estudiar si la sisena hora és o no la millor opció per millorar els aprenentatges, reforçar l'atenció a les dificultats i avançar «progressivament» en l'equiparació de l'escola pública i concertada. En aquest sentit, ha considerat que existeix un consens sobre aquestes necessitats i ha demanat avaluar «si aquesta (la sisena hora) és la millor mesura o hi poden haver-hi altres». A més, ha insistit que no es poden prendre «decisions en contra de la comunitat educativa».

Més enllà de la sisena hora, Niubó s'ha referit també a la jornada intensiva per dir, com en el primer cas, que s'ha d'esperar a conèixer el resultat de diversos informes en marxa i veure si és una mesura «eficaç, efectiva i necessària». A més, ha defensat que s'ha de treballar conjuntament amb direccions, professorat i famílies.

D'altra banda, ha expressat novament el compromís de repensar el procés de preinscripció de la Formació Professional per tal que els estudiants coneguin al juliol la seva plaça. En aquest sentit, ha tornat a vincular el fet de tenir nous pressupostos amb poder ampliar les places públiques d'FP. No ha concretat quin hauria de ser aquest número però sí ha indicat que la xifra d'uns 5.000 estudiants que s'han quedat sense plaça aquest curs «et dona el marge de millora que hi ha». Ha recordat però que hi ha hagut unes 9.000 places vacants i que és necessari ajustar l'oferta a les necessitats productives de cada territori.

També ha vinculat la possibilitat de tenir més pressupost a destinar més recursos a l'escola inclusiva i a perfils de suport educatiu més enllà de la figura del vetllador.

Per últim, ha explicat que durant la segona quinzena d'octubre els centres tindran a la seva disposició el nou model de proves sobre el que es farà la selectivitat de l'any que ve.