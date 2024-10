Puente aposta per eliminar la gratuïtat dels abonaments de Rodalies

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports, Óscar Puente, és partidari d'eliminar la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i de mitjana distància i substituir-la per ajudes als usuaris habituals, els joves i a persones econòmicament vulnerables. La gratuïtat expira el 31 de desembre, i segons Puente, en aquests moments l'executiu «delibera» sobre si cal donar-li continuïtat.

De moment, Puente aposta per suprimir-la. La gratuïtat, ha dit, «és positiva des del punt de vista fiscal, però no és la més adequada des de l'òptica del transport, perquè creiem que l'aposta econòmica que cal bolcar sobre el transport públic passa per la qualitat, l'augment de l'oferta, les freqüències i el confort».

Segons Puente, en el cas que el govern espanyol acabi suprimint la gratuïtat, «no serà a canvi de res». «Hi haurà mesures de suport als usuaris recurrents, als més vulnerables econòmicament, als més joves, de manera que treballem en alternatives que permetin bonificar l'usuari que utilitza el transport públic per anar a la feina, al seu lloc d'estudis cada dia, als més joves, que tenen més complicat pagar el transport públic, o a les persones que es troben en una situació social de vulnerabilitat».

Per tant, segons Puente, si estableixen ajudes sobre aquests tres col·lectius «la fotografia final no variarà massa». «Apostarem, si es fa, per una eliminació de la gratuïtat general, però mantindrem polítiques d'ajudes al bitllet que són més interessants i alineades amb la política del transport públic que volem seguir».