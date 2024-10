El PSC paga el sou de dos assessors dels Comuns al Parlament

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari del PSC està assumint el sou de dos assessors dels Comuns al Parlament. Segons ha avançat el 'Diari Ara' i ha pogut confirmar l'ACN, els dos partits ho van acordar durant les negociacions per la configuració de la Mesa del Parlament.

Segons consta al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) del 17 de juliol, els socialistes van proposar el nomenament de dos assessors -tècnicament per al seu grup parlamentari- que estan vinculats als Comuns. Totes dues formacions van acordar que se cedissin aquests assessors als Comuns, de manera que a qui presten els seus serveis és al grup parlamentari presidit per Jéssica Albiach.

Segons han confirmat tots dos grups parlamentaris aquest acord es va tancar durant les negociacions per la Mesa del Parlament. Fonts dels grups subratllen que aquest acord no contradiu el Parlament i afegeixen que hi ha precedents d'altres institucions on s'han donat casos similars, com el Congrés dels Diputats. Les mateixes fonts remarquen que aquesta situació no suposa cap cost extra per al Parlament.

Fonts dels Comuns també garanteixen que aquests dos assessors no tenen en risc la seva independència política tot i que formalment qui hagi proposat els assessors sigui el PSC, i encara que els fons per pagar els seus sous també provinguin dels recursos reservats per al grup parlamentari socialista.