El programa de bonificacions per joves per viatjar a l'estiu registra 5,2 milions de viatges, un 30% més

El programa de bonificacions per joves per viatjar en tren o autobús a l'estiu registra 5,2 milions de viatges aquesta temporada, un 30% més que la primera edició. Gairebé 1,4 milions de joves entre 18 i 30 anys s'han beneficiat dels descomptes per moure's per Espanya entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. Així ho ha anunciat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, aquest dimecres.

Sis de cada deu trajectes registrats aquest estiu s'han fet amb ferrocarril i la resta per carretera. L'estalvi mitjà per trajecte amb tren ha estat de 15 euros, mentre que amb autobús les rebaixes per bitllet han arribat als 23 euros. Les rutes més demanades enllaçaven Barcelona i Madrid i, també, la capital espanyola i València. Més de la meitat dels viatgers (el 56%) tenen entre 18 i 23 anys i uns 94.760 són de nacionalitat estrangera, principalment d'origen colombià i italià.

Les bonificacions aprovades pel govern espanyol s'aplicaven sobre el preu dels bitllets senzills o d'anada i tornada de fins a un 90% en els serveis de mitjana distància, un 50% en els d'Avant i també d'un 50% amb un màxim de 30 euros per bitllet en l'alta velocitat. En el cas del bus, la rebaixa era també del 90% en els serveis d'autobús regular de competència estatal. Pel que fa als tiquets d'Interrail, s'han emès a través del web de Renfe 7.000 bitllets amb descomptes del 50% per un passi de 10 dies a fer servir en 2 mesos.