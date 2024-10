Catalunya va perdre 23 comerços al dia entre agost i setembre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya va registrar el tancament de 731 comerços entre agost i setembre, el que equival a 23 comerços diaris de mitjana, segons alerta el sindicat UGT. Segons les dades d'afiliacions a la Seguretat Social publicada aquest dimecres, Catalunya va comptar entre agost i setembre amb 115.785 afilats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en aquest sector, 731 menys.

A nivell estatal i català, el comerç ha estat el sector més afectat, amb 3.291 tancaments durant el mes de setembre, és a dir, 126 negocis al dia. Des del setembre de l'any passat, han desaparegut 10.987 petits comerços a l'Estat, mentre que a Catalunya han estat 1.795 en un any.

El sindicat constata que el comerç minorista tradicional continua sota pressió com a conseqüència dels canvis d'hàbits en el consum, l'expansió del comerç en línia, la manca de relleu generacional i l'augment dels preus del lloguer. Per això, UGT ha reclamat «polítiques clares i eficaces» per frenar els tancaments d'establiments comercials i avisa del risc que «els carrers quedin buits».

Altres sectors que a Catalunya van perdre autònoms afiliats són els de l'hostaleria, amb 52.432 (-624); els d'agricultura, amb 20.680 (-93); i els de la indústria manufacturera, amb 35.158 (-109). En canvi, s'han guanyat 90 afiliats al Transport (43.328), 35 a la Construcció (69.885); 486 a l'Educació (16.306); 375 a les Activitats Professionals, Científiques i Tècniques (65.963) i 313 a les Activitats Sanitàries (24.703).

Respecte a aquests darrers sectors, CTAC Autònoms ha mostrat la seva preocupació pel possible creixement de falsos autònoms en sectors d'alta qualificació i ha assenyalat que aquesta «pràctica fraudulenta» ha de ser abordada amb «urgència».