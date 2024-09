Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via i caure des de cinc metres a l'N-340

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a l'N-340 a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) aquest dilluns de matinada. El sinistre s'ha produït al quilòmetre 1.242 de la citada via. Els Mossos han rebut l'avís a les 3.31 hores.

Per causes que s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha caigut des d'una alçada de cinc metres. A conseqüència de l'accident, el conductor i únic ocupant del turisme ha mort. La víctima és D.M.M.B., de 29 anys i veí de Cornellà de Llobregat. Amb aquesta, són 97 les persones mortes en accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya des del gener.

Arran del sinistre s'han activat sis patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han hagut d’efectuar tasques d’excarceració de la víctima; i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).