El Govern destina 2 MEUR a l'impuls de 20 empreses emergents de base tecnològica en fases inicials

El Govern de la Generalitat destina 2 milions d'euros (MEUR) a l'impuls de 20 empreses emergents de base tecnològica i 'deeptech' en fases inicials. El programa Startup Capital concedeix ajuts directes de fins a 100.000 euros per empresa. Les companyies seleccionades tenen per objectiu resoldre «grans reptes globals» amb solucions «disruptives». Majoritàriament es dediquen a àmbits com la salut, les energies renovables, l'agricultura o la digitalització. Aquestes 'startups' treballen amb tecnologies com la intel·ligència artificial, la impressió 3D o la computació avançada.

Des del 2017, quan es va fer la primera convocatòria de l'ajut, s'ha donat suport a 172 empreses i s'hi ha destinat 14,4 MEUR.Les startups seleccionades enguany són Agrikola AI,Aridditive, Atom H2, Banting Labs, Brain Focus, CellFlow, Debios DX, Disrupt Therapeutics, Green Tribology Solutions, KMI (MPI), Limitless Technologies and Applications, Nema Health, OptiGen, Phoenix Foods, Planet Biotech, Red Beat, Slimop Space, TalpTech, XPND i Yplasma.

L'ajut es concedeix a fons perdut i per concurrència competitiva. En paral·lel, Startup Capital també ofereix a les empreses sessions de mentoratge, a més d'un programa de formació en àrees com la gestió d'empresa, l'adaptació dels productes a les necessitats del mercat i el finançament. A més, s'organitza una sessió en què la vintena de 'startups' presentaran els seus projectes davant d’un panell d’una desena de fons d’inversió especialitzats en tecnologia.

Les empreses 'deeptech' són una nova tipologia de 'startups' amb arrels en la ciència, la tecnologia o l’enginyeria, que basen els seus productes i serveis en coneixements científics i tecnològics resultants de processos d’R+D amb un alt potencial transformador.