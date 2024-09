Turull reivindica el llegat de l'1-O: «Va sortir bé perquè tothom va preferir ser útil abans que ser important»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reivindicat el llegat de l'1 d'octubre aquest dissabte a la tarda en un acte a Arenys de Mar. «Va sortir bé perquè tothom va preferir ser útil abans que ser important», ha dit. Turull ha defensat que el referèndum va deixar «aprenentatges» i ha reclamat «no resignar-se i ni molt menys rendir-se» davant la situació política actual, que ha opinat que «fa més pujada». En aquesta línia, el dirigent de Junts ha demanat una «actitud més positiva i determinant» per «anar tots a l'una amb un únic nord» i aconseguir la independència. «Hi ha molta temptació per deixar-ho estar, no caiguem en aquest desànim», ha apuntat.

En la taula rodona hi han participat membres de Junts que l'octubre del 2017 eren consellers de la Generalitat: Jordi Turull (Presidència i portaveu del Govern), Josep Rull (Territori), Quim Forn (Interior), Lluís Puig (Cultura), Toni Comín (Salut) i Meritxell Borràs (Governació, Administracions Públiques i Habitatge). Moderada per l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors, durant l'acte han recordat com van viure l'1-O i han reivindicat el llegat del referèndum set anys després.

Turull, actual secretari general de Junts, ha fet una crida a «acabar la feina» començada aleshores i ha assenyalat el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont del passat 8 d'agost com a exemple de la capacitat de l'independentisme de «fer possibles coses que semblen impossibles». «Va passar igual que amb les urnes, que deien que no n'hi hauria i n'hi va haver», ha comparat. «Quan ens hi posem ens en podem sortir», ha afirmat. «Tenim molts motius per a l'autoestima», ha agregat.

Al seu torn, el president del Parlament, Josep Rull, ha defensat que l'independentisme «mai no havia arribat tan lluny» com amb l'1-O i ha assegurat que aleshores la unitat va ser «granítica». «Allà no hi havia Convergència, ERC, la CUP, els Demòcrates, ANC o Òmnium. Allà érem un nosaltres absolutament poderós», ha apuntat. Així mateix, ha opinat que «no hi ha dret a rendir-se» i ha defensat la independència com a via per «aconseguir la plenitud del país». «Els que van perpetrar un 1 d'octubre sanguinolent es pensaven que es trobarien un poble poruc i sense ànima», ha reflexionat. «Van trobar un poble digne i dempeus que va donar la cara», ha celebrat.

També ha fet referència a la unitat de l'independentisme l'exconseller Forn, que ha demanat al moviment que deixi «d'autoflagel·lar-se» i «miri endavant». «Hem de pensar en positiu», ha dit. «Demà podem tornar-ho a fer possible i això depèn de nosaltres», ha afirmat.

Per la seva banda, l'eurodiputat Toni Comín ha intervingut telemàticament i ha defensat la tasca feta des de Brussel·les. «A Europa ningú entén que un govern pacífic que havia fet un referèndum acabés a la presó», ha explicat. «Per això Pedro Sánchez s'ha vist abocat a impulsar l'amnistia», ha opinat.

En la seva intervenció, Borràs ha reivindicat la tasca del món local en l'organització de l'1-O i Puig ha aprofitat per fer reivindicar la cultura catalana i la llengua.