Catalunya encapçala la taxa d'avortaments a Espanya el 2023 amb 14,92 per cada 1.000 dones

La taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) a Catalunya l'any 2023 va ser la més alta de l'Estat. Segons dades del govern espanyol, la taxa catalana va ser de 14,92 dones per cada 1.000. La mitjana espanyola es troba en 12,22 i se'n van notificar 103.097 en total.

La taxa catalana va augmentar un 0,33% respecte a l'any anterior. Concretament el 2022 era de 14,87, mentre que respecte a una dècada enrere l'increment va ser del 18,5%: el 2014 la taxa era del 12,59 per cada 1.000 dones. De les més de 21.000 IVE a Catalunya, més de la meitat (11.802, el 55,74%), van ser a través de mètodes farmacològics.

Per distribució territorial, 16.456 avortaments voluntaris van ser a Barcelona, 1.975 van tenir lloc a Girona; 1.828, a Tarragona, i 916 a Lleida. A Catalunya 70 centres sanitaris públics han notificat IVEs. És la xifra més alta de l'Estat, seguida dels 19 centres públics de Galícia.

La franja d'edat amb més IVE va ser dels 20 als 24 anys, amb 4.999 casos en total. En més de la meitat dels casos (11.433 dones), no tenien cap fill, mentre que 8.122 dones en tenien o un o dos.

Del total de casos gairebé 15.000 dones no havien avortat mai abans. Més de 4.100 ho havien fet una vegada, i gairebé 1.500, dues vegades. 20.000 IVEs van ser a petició de la dona, mentre que 538 van ser per un greu risc per a la vida o salut de l'embarassada i 471 van ser per risc d'anomalies greus al fetus.