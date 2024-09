Un mort i nou ferits en un xoc d'un camió contra mitja dotzena de vehicles i un edifici a Lleida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona ha mort i nou més han resultat ferides de diversa consideració en el xoc d'un camió contra almenys sis vehicles a Lleida. Segons han informat fonts municipals, els fets s'han produït al voltant d'un quart de deu de la nit a l'entrada de la ciutat des del Pont de la Universitat cap al Passeig de Ronda, a l'alçada dels Instituts.

Per causes que es desconeixen, el camió ha entrat per aquesta via fent ziga-zagues, ha xocat contra els vehicles i ha acabat impactant contra un edifici d'habitatges del carrer Cos-Gayón i ha bolcat. El sinistre ha causat la mort del conductor del camió i nou ferits, dels quals un greu, dos menys greus i sis lleus.

Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'edifici, situat després del pont, està format per diversos habitatges, tot i que no ha calgut fer cap desallotjament. Pel que fa l'estructura de l'immoble, on als baixos hi ha un establiment comercial que en el moment de l'accident estava tancat, no ha resultat afectada.

Fins al lloc, s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques, a més de la Guàrdia Urbana de Lleida. Així mateix, la tinent d'alcalde de Seguretat, Cristina Morón, també s'ha adreçat al lloc de l'accident.

Els agents han realitzat talls de trànsit i han desviat els vehicles que volien accedir al centre o a la carretera de Saragossa pel barri de Cappont, mentre es realitzaven les tasques de neteja a la zona.