Illa acusa el PP «d'egoista» per pretendre que altres comunitats «financin les retallades d'impostos» dels seus governs

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP de tenir «plantejaments egoistes» per pretendre que «altres» comunitats autònomes «financin les retallades d'impostos als més rics» que fan alguns governs autonòmics.

En una intervenció durant el Consell Nacional del partit, Illa ha denunciat que «només pensen en ells mateixos» i s'ha queixat que «donin lliçons d'igualtat i solidaritat». «Comenceu a treballar per la igualtat al vostre territori», ha etzibat. Durant el seu discurs Illa també ha criticat que el PP «avantposi l'interès del partit» en no voler donar suport als objectius d'estabilitat i de dèficit. «Què té de dolent donar més recursos a les comunitats autònomes?», ha demanat.

Durant la seva intervenció davant el Consell Nacional del PSC, en què Illa ha anat alternant el català i el castellà, el socialista ha carregat contra el PP i el seu «model regressiu i de prosperitat excloent». Segons el primer secretari del partit, tenen «com a únic objectiu aconseguir el poder» i creu que això s'ha tornat a demostrar en el debat sobre els objectius de dèficit. «Avantposen l'interès del partit al dels ciutadans. Quina política, la del PP! Així no es va enlloc», ha lamentat Illa.

A més, també ha criticat que els populars utilitzin Catalunya «per aconseguir un grapat de vots a altres territoris». «Si us importés Espanya, celebraríeu la normalització política a Catalunya i hi col·laboraríeu», ha dit.

El president de la Generalitat ha reivindicat l'autogovern i la identitat catalans i ha subratllat que això no va renyit amb «la implicació en la construcció i la millora d'Espanya». «No només no volem marxar, sinó que volem ser ben presents a Espanya per defensar el nostre model, que és una Espanya plural i diversa», ha destacat.

Gira per Espanya

Illa també s'ha referit a la ruta que té intenció de fer per les diverses comunitats autònomes d'Espanya per reunir-se amb els seus presidents. Segons ha dit, durant aquesta gira «Catalunya escoltarà i serà escoltada». Concretament, ha explicat que la seva voluntat és «escoltar els plantejaments que hi pugui haver» però, a la vegada, vol «ser escoltat» quan expliqui als diferents presidents «el plantejament progressista i de prosperitat compartida». Tot plegat, ha dit, ha de ser «una conversa serena, raonada i pausada, amb arguments i no amb soroll».

Suport a Sánchez

D'altra banda, el primer secretari del PSC ha recordat que el PSOE celebrarà el seu Congrés Nacional a finals de novembre. En aquest conclave Pedro Sánchez es presentarà a la reelecció com a secretari general del partit. Illa ha afirmat que el PSC li donarà suport i ha posat en valor «les polítiques que donen bons resultats» que creu que ha engegat Sánchez. «Si les polítiques exitoses qui les ha conduït és Sánchez, què ens fa dubtar a l'hora de donar-li continuïtat?», s'ha preguntat.

Paquet de mesures per al dret a l'habitatge

Aquest ha estat el primer Consell Nacional del PSC des que Illa va ser investit president de la Generalitat. El socialista ha volgut aprofitar per agrair tot el suport i «generositat» del partit, especialment durant les negociacions amb ERC i els Comuns per garantir els vots per a la investidura. Segons Illa, el seu Govern té per objectiu fer «una triple revolució», basada en «el bon govern, la normalitat i el respecte en la política».

Durant el seu discurs el president de la Generalitat ha enumerat diversos fronts en què està treballant el seu Govern. Un dels prioritaris, ha dit, és l'habitatge. Illa ha anunciat que «en els propers dies i setmanes» l'executiu presentarà un paquet de mesures per garantir el dret a l'habitatge. Segons el cap de l'executiu, «abans que res, l'habitatge és un dret» que «s'ha de garantir». «No s'ha de veure com un negoci com fan alguns, sinó com un dret», ha insistit.

En aquesta reunió del Consell Nacional està previst que es ratifiqui l'elecció de Lluïsa Moret com a nova portaveu del partit. Moret, que és també viceprimera secretària del PSC, ja ha estat exercint com a portaveu després que la permanent del partit l'escollís per al càrrec en una reunió fa tot just dues setmanes. Fins llavors, la portaveu dels socialistes havia estat Núria Parlon, ara consellera d'Interior.