Alerten de la presència no declarada d'ou en unes galetes de 'cheesecake'

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha alertat que el producte Cookies Cheesecake 350 grams de la marca Dessert San Martín conté ou malgrat que en l'etiquetatge no hi figura aquest aliment. En concret, el lot afectat té la numeració 280126 i caduca el 28 de gener de 2026.

L'Aesan ha demanat a les persones amb intolerància o al·lèrgia a l'ou que evitin consumir-lo. Amb tot, ha apuntat que no existeix risc per a la resta de la població. La distribució inicial d'aquest producte ha tingut lloc a Catalunya, Madrid, València i Múrcia. Les cadenes de supermercats on s'ha comercialitzat són Consum i els supermercats Hipercor i Supercor del Corte Inglés.

Com a mesura de precaució, l'Aesan també ha recomanat les persones amb al·lèrgia a l'ou que tinguin el producte a casa que s'abstinguin de consumir-lo. Aquesta informació ha estat traslladada a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) perquè es verifiqui la retirada del producte afectat dels canals de comercialització.