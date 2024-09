Roba en un restaurant i amenaça la policia de tirar-se al buit abans de ser detingut

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys per un robatori amb força en un restaurant de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). Els fets van passar la matinada del divendres 20 de setembre, quan el lladre va forçar les portes del local.

Agents de la Policia Local de Calonge i dels Mossos d'Esquadra van buscar-lo a partir de les imatges que havien obtingut de les càmeres de vigilància. Finalment el van trobar al carrer de Sant Antoni. Aquest, en veure els policies es va amagar al balcó d'un primer pis.

L'home va fer la intenció de tirar-se la buit en ser descobert i per això els agents es van enfilar per evitar que saltés. En arribar-hi, el fugitiu els va rebre a cops de puny i puntades de peu, però el van reduir i detenir. Després de rebre l'avís pel robatori en el restaurant, agents de la Policia Local de Calonge i de les comissaries dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà i Sant Feliu de Guíxols van anar fins a l'establiment.

Una vegada allà van veure que les portes estaven forçades i a l'interior algú havia destrossat la màquina enregistradora. Els agents, però, van comprovar les imatges captades per les càmeres de vigilància i van veure les característiques del lladre. A partir d'aquí, efectius dels dos cossos van començar a buscar l'home pels voltants del restaurant.

Poc després van trobar-lo al carrer de Sant Antoni. En veure la policia, l'home va fugir corrent i es va amagar en el balcó d'un primer pis. Una vegada els agents van arribar-hi, el fugitiu va mostrar la seva intenció de tirar-se al buit des del balcó. Per això, els agents es van enfilar al balcó on hi havia l'home per evitar que saltés.

Una vegada van accedir-hi, aquest els va rebre de forma agressiva amb puntades de peu i cops de puny. Amb l'ajuda d'altres patrulles, el van reduir i va acabar detingut per un robatori amb força a l'interior d'establiment. L'home, que té nombrosos antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.