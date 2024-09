Investigat per tenir gossos en un estat «lamentable» i sense atenció veterinària

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha pres declaració en qualitat d'investigat d'un veí de Vilamalla (Alt Empordà) que tenia gossos en un estat «lamentable» i sense atenció veterinària. Segons informa l'institut armat en un comunicat, li atribueixen un delicte de maltractament animal. És el segon cop que l'enxampen.

Després de rebre denúncies ciutadanes, agents del Seprona acompanyats per una veterinària facilitada per l'Ajuntament van inspeccionar la finca. Allà, hi van trobar diversos gossos. Alguns tenien ferides per mossegades i no havien rebut tractament veterinari. Per això, van denunciar el propietari per infringir la llei de protecció dels animals i el Departament d'Acció li va incoar un expedient sancionador.

A l'agost, agents del Seprona de Figueres que feien seguiment de l'estat dels animals van tornar a inspeccionar les instal·lacions. Aleshores van constatar que el propietari no havia subministrat els medicaments veterinaris prescrits per la facultativa i això havia agreujat les ferides dels animals. En almenys un dels gossos, podia provocar l'amputació d'alguna extremitat. Als gossos que presentaven pitjor estat els van entregar a l'Associació l'Anxova Peluda de l'Escala que els ha facilitat atenció veterinària.