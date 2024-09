Llarena envia al jutjat de Barcelona la causa sobre la fugida de Puigdemont i hi veu possibles delictes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha enviar als jutjats de Barcelona la causa sobre la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost i hi veu possibles delictes. Trasllada els informes aportats pels Mossos d'Esquadra i el Ministeri de l'Interior sobre aquell dia.

Al seu parer, el seu contingut «impedeix excloure la participació d'altres responsables no aparents en els delictes previstos en els articles 408 i 451.3b del Codi Penal», que es refereixen a l'omissió del deure de perseguir delictes per part de funcionaris i a l'encobriment o col·laboració en la fugida d'un responsable d'un delicte.

Llarena creu que els informes no mostren impediments perquè Puigdemont hagués pogut ser detingut abans d'unir-se a l'aglomeració de persones.

En una breu providència de dues pàgines d’aquest mateix dijous, Llarena diu que l’informe dels Mossos explica la dificultat per detenir Puigdemont enmig de l’aglomeració que l’esperava i la col·laboració de tres persones, mossos. Però el magistrat no veu «impediments» per abordar la detecció de Puigdemont fins al lloc de trobada a l’Arc de Triomf ni la impossibilitat de seguir-lo i detenir-lo posteriorment. Per això, envia els dos informes als jutjats de Barcelona «als efectes legals oportuns».